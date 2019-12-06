شباب الأهلي دبي يكتسح الوصل بخماسية ليواجه الجزيرة بنصف نهائي كأس الإمارات (فيديو)

اكتسح شباب الأهلي ضيفه الوصل بنتيجة 5-1 خلال المباراة التي جمعت الفريقين في ربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، على استاد آل راشد.

وتقدم محمد مرزوق في الدقيقة 19 لشباب الأهلي، لكن عبدالله جاسم علي تعادل في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني سجل شباب الأهلي 4 أهداف بالدقائق 62،83، 88 و93، عن طريق ليوناردو دا سيلفا، وفيديريكو نيكولاس، وسيلفا هنريكي، وأحمد خليل.

وفي مباراة أخرى نجح الجزيرة بتخطي الوحدة على ملعب آل نهيان بأربعة أهداف نظيفة.

وتقدم عمر عبدالرحمن ”عموري“ بهدف أول في الدقيقة 30، ثم أضاف ميلوش كوسانوفيتش الهدف الثاني، قبل أن يسجل ماركوس دا سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 34.

واختتم خلفان مبارك الأهداف في الدقيقة 85.

وبهذه النتائج يضرب شباب الأهلي دبي موعدًا مع الجزيرة في نصف نهائي كأس الخليج العربي، بعد أن تأهل في وقت سابق النصر والعين، اللذان سيلعبان المباراة الأخرى.