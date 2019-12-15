ترتيب الدوري الإماراتي بعد فوز الشارقة على النصر (صورة)

انتزع الشارقة فوزًا صعبًا بنتيجة 3/1 على منافسه النصر، في الجولة التاسعة من الدوري الإماراتي للمحترفين اليوم الأحد.

وافتتح ريكاردو غوميز التسجيل للشارقة في الدقيقة 20، بمساعدة ماركوس ميلوني، وأضاف بمساعدة ماركوس ميلوني.

وقلص براندلي كيواس النتيجة للنصر في الدقيقة 45+1.

ورفع الشارقة رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن شباب الأهلي دبي الذي لعب 8 مباريات، حيث يلعب مع الوصل يوم الإثنين، في المقابل تجمد رصيد النصر عند 14 نقطة في المركز الخامس (مؤقتًا).

وفي مباراة ثانية تغلب بني ياس 1/0 على حتا، سجله بيدرو كوندي في الدقيقة 85، ليرفع رصيد بني ياس إلى 11 نقطة في المركز السادس (مؤقتًا)، مقابل 8 نقاط لحتا في المركز الحادي عشر.

وشهدت الجولة التاسعة فوز الجزيرة 1/0 على الفجيرة، وعين 4/1 على عجمان، وتعادل الظفرة مع اتحاد كلباء.

وتستكمل مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإماراتي عندما يلعب الوحدة مع خورفكان، وشباب الأهلي دبي مع الوصل.