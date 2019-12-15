الشارقة يصعق النصر بثلاثية ويطير بصدارة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

حقق الشارقة فوزًا مثيرًا على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم.

وافتتح ريكاردو غوميز أهداف الشارقة في الدقيقة 20 من رأسية قوية، وتبعه محمود خميس مدافع النصر بإحراز هدف في مرماه في الدقيقة 39.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول تمكن براندلي كواس من تقليل الفارق للعميد.

وضغط الشارقة بداية الشوط الثاني بسلسلة من الهجمات، وكان قريبًا من التسجيل أكثر من مرة، إلى أن نجح بإحراز الهدف الثالث بواسطة رافائيل دوسانتوس في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبهذا الفوزعزَّز الشارقة صدارته بـ23 نقطة، وتجمّد رصيد النصر عند النقطة 14 في المركز الخامس.