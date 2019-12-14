الإعلان رسميًا عن تشكيل اللجنة الانتقالية لإدارة اتحاد الكرة الإماراتي

أعلنت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة الإماراتي عن تشكيل لجنة انتقالية لإدارة الاتحاد، إثر استقالة الرئيس السابق مروان بن غليظة.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الإماراتي، فقد عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، مساء يوم السبت الاجتماع غير العادي رقم ( 2 ) لسنة 2019 بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم وأعضاء الجمعية العمومية بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم وممثلي الهيئة العامة للرياضة.

وبحسب المادة رقم 45 من النظام الأساسي, أكد الأمين العام اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، حيث حضر 30 ناديًا من أصل 31 ناديًا.

بعدها أوضح الأمين العام أن ( 8 ) من أعضاء مجلس الإدارة قدّموا استقالاتهم، آخرها كان في يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر 2019 مما أخلّت بالنصاب القانوني.

خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم 2 لسنة 2019 تشكيل لجنة انتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم

..

التفاصيل : https://t.co/EG5snWmsPl

. pic.twitter.com/A4340b5QX5 — UAEFA (@uaefa_ae) December 14, 2019

واستنادًا إلى الفقرة رقم 2 من المادة 151 في النظام الأساسي التي تنص على أن يترأس أكبر الأعضاء الممثلين سنًّا اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، دعا الأمين العام إبراهيم عبدالملك ممثل نادي شباب الأهلي دبي لترؤس الاجتماع باعتباره الأكبر سنًّا، علمًا أن رئيس الاجتماع لا يحق له التصويت إلا عند تساوي الأصوات حينها يكون صوته مرجحًا.

وكذلك تقديم الشكر لمروان بن غليطة على الجهود الكبيرة التي بذلها خلال فترة رئاسته لمجلس الإدارة وعلى تفانيه وإخلاصه، والشكر موصول لكل أعضاء مجلس الإدارة.

وفي البند الأخير من جدول الأعمال تم تشكيل اللجنة الانتقالية التي ضمت كلًا من :

1- الشيخ راشد بن حميد النعيمي

2- عبدالله ناصر الجنيبي

3- حميد أحمد الطاير

4- غانم مبارك الهاجري

5- خلفان بالهول

6- هشام الزرعوني

7- أمل بوشلاخ

8- أحمد يوسف بن درويش

9- عيسى مير

10- علي حمد البدواوي

11- عائشة الطنيجي

وأكد رئيس الجلسة أن تشكيل اللجنة جاء بتوافق بين أعضاء الجمعية العمومية بما يخدم المصلحة العامة ومصلحة الكرة الإماراتية بشكل خاص، علمًا أن اللجنة المكلفة سوف تقوم بتسيير أعمال الاتحاد مدة 90 يومًا.