ترتيب الدوري الإماراتي بعد نهاية الجولة الثامنة (شاهد)

أهدر العين تقدمه 2-صفر بعد أن فرض عليه النصر التعادل 2-2 عقب نهاية مثيرة شهدت تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد اللجوء لحكم الفيديو في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وفاز شباب الأهلي دبي 4-صفر على عشرة من لاعبي الوحدة ليقلص الفارق مع الشارقة المتصدر إلى نقطة واحدة.

وسجل العين هدفين في الشوط الأول من ركلة جزاء نفذها كودجو فو-دوه لابا وضربة رأس قوية لكايو كانيدو.

وانتفض النصر في الشوط الثاني وقلص الفارق بتسديدة متقنة من أنطونيو توزي، قبل أن ينتزع نفس اللاعب البرتغالي التعادل في الوقت القاتل.

ورفع العين رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف شباب الأهلي وخمس نقاط عن الشارقة، بينما يتفوق بنقطة واحدة على النصر صاحب المركز الخامس.

* طرد مبكر

واستفاد شباب الأهلي من طرد مبكر للحسين صالح لاعب وسط الوحدة بعد العودة لنظام حكم الفيديو المساعد، حيث تبين أنه جذب قميص أحمد خليل داخل منطقة الجزاء.

ومن هذه المخالفة حصل شباب الأهلي على ركلة جزاء أهدرها البرازيلي ليوناردو دا سيلفا بغرابة بعد أن اختل توازنه وسدد فوق العارضة.

وصمد الوحدة حتى الدقيقة 35 عندما استقبل هدفًا من عيد خميس بتسديدة قوية.

وانهار دفاع الوحدة في الشوط الثاني ليستقبل ثلاثة أهداف عبر أحمد عبدالله وليوناردو دا سيلفا وخليل، وخسر للمرة الرابعة وتوقف رصيده عند عشر نقاط في المركز السابع.

وفاز الجزيرة 2-صفر على حتا بهدفي خلفان مبارك وعمر عبدالرحمن (عموري) ليستعيد الانتصارات التي غابت في آخر مباراتين له بالمسابقة.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، بينما يقبع حتا في المركز 12 بالدوري المؤلف من 14 فريقًا.

وسجل فابيو ليما هدفين في فوز الوصل صاحب المركز السادس 3-2 على الفجيرة القابع في المركز قبل الأخير والذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 38.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإماراتي كاملًا: