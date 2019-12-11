النصر يخطف تعادلًا دراميًا من العين في قمة الجولة الثامنة للدوري الإماراتي (فيديو)

خطف نادي النصر تعادلًا مثيرًا من مضيفه العين في آخر لحظات المباراة بعدما كان متأخرًا، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب هزاع بن زايد في الجولة الثامنة من الدوري الإماراتي.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، بعد أن كان العين متقدمًا بثنائية نظيفة.

سجل لابا كودجا الهدف الأول للعين في الدقيقة 42، وأضاف كايو فيرنانديز الثاني في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

وقلص كارفالهو الفارق للنصر في الدقيقة 54 من تسديدة أرضية قوية، ثم أحرز الهدف القاتل في الدقيقة 96 من ركلة جزاء.

بهذا التعادل رفع العين رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل النصر للنقطة 14 في المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى، استطاع الوصل الفوز على الفجيرة بنتيجة 3-2 لحساب الجولة نفسها.

سجل الأهداف للوصل فابيو دي ليما في الدقيقتين 58 و79 من عمر المباراة، وأحمد العبري في الدقيقة 67، بينما سجل للفجيرة كل من فرناندو جابرييل في الدقيقة 74 وأحمد مراد في الدقيقة 92.

ارتفع رصيد الوصل للنقطة 8 في المركز العاشر، بينما حصل الفجيرة على المركز 13 برصيد 6 نقاط.