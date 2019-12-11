أهداف مباراة العين والنصر: 2-0 للزعيم (فيديو)

تقدم لابا كودجا مهاجن نادي العين الإماراتي بهدف في شباك النصر خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثامنة للدوري الإماراتي.

وأحرز لابا هدفه في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

وعزز العين تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من رأسية قوية.

وتبدو المواجهة متكافئة بين الفريقين الكبيرين بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في ظل مساعي العين والنصر للتتويج بلقب الدوري.

يحتل العين المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وهزيمة، وسجل العين 17 هدفًا واستقبل 8 أهداف ويقود الفريق المدرب الكرواتي إيفان ليكو وهدافه هو التوجولي لابا كودجو، هداف الدوري الإماراتي برصيد 8 أهداف.

ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 13 نقطة من خلال 4 انتصارات وتعادل وهزيمتين، وسجل النصر 9 أهداف واستقبل 6 أهداف ويقوده المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش وهدافه هو الإسباني ألفارو نيجريدو برصيد 4 أهداف.

وفاز العين في آخر لقاء أمام النصر يوم 11 أكتوبر الماضي في كأس الخليج العربي بنتيجة 3-1، ولم يفز النصر على العين خلال آخر 3 مواجهات بينهما.