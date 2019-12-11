الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة العين ضد النصر في الدوري الإماراتي

يخوض فريق العين اختبارًا قويًا أمام ضيفه النصر، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثامنة للدوري الإماراتي.

وتبدو المواجهة متكافئة بين الفريقين الكبيرين بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في ظل مساعي العين والنصر للتتويج بلقب الدوري.

وترصد ”إرم نيوز“ ملامح مواجهة العين والنصر في دوري الخليج العربي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف، مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت الإمارات، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب ”هزاع بن زايد“.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي والشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.

الزعيم يستضيف النصر اليوم ⚽️ ????| الساعة 08:30 مساءً

????| استاد هزاع بن زايد

????| الجولة 8 من دوري الخليج العربي#نادي_العين pic.twitter.com/LOUyq8pIHc — Al Ain FC (@alainfcae) December 11, 2019

ترتيب الفريقين

يحتل العين المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وهزيمة، وسجل العين 17 هدفًا واستقبل 8 أهداف ويقود الفريق المدرب الكرواتي إيفان ليكو وهدافه هو التوجولي لابا كودجو، هداف الدوري الإماراتي برصيد 8 أهداف.

ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 13 نقطة من خلال 4 انتصارات وتعادل وهزيمتين، وسجل النصر 9 أهداف واستقبل 6 أهداف ويقوده المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش وهدافه هو الإسباني ألفارو نيجريدو برصيد 4 أهداف.

وفاز العين في آخر لقاء أمام النصر يوم 11 أكتوبر الماضي في كأس الخليج العربي بنتيجة 3-1 ، ولم يفز النصر على العين خلال آخر 3 مواجهات بينهما.

ليكو.. والصدام الكرواتي

يبحث المدرب إيفان ليكو، المدير الفني لفريق العين، عن تخطي الصدام الكرواتي أمام نظيره كرونسلاف في مواجهة وصفها ليكو بالمهمة أمام أحد أقوى فرق الدوري الإماراتي.

ويغيب عن العين اللاعب ريان يسلم بينما يعود الجزائري عبد الرحمن مزيان بعد غياب للإصابة، ويعتمد العين على طريقة 4-4-2 التي تضم الحارس خالد عيسى وأمامه رباعي الدفاع إسماعيل أحمد ومهند العنزي وسعيد جمعة والياباني شيوتاني تسوكاسا.

ويقود خط الوسط أحمد برمان وبجواره نادر يحيى وعلى الأطراف الجزائري عبد الرحمن مزيان وبندر الأحبابي بينما يقود الهجوم التوجولي لابا كودجو والبرازيلي كايو كانيدو.

النصر.. وانتفاضة كرونسلاف

يأمل النصر مواصلة نتائجه المميزة بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يوريشيتش من أجل التقدم في جدول الترتيب، وقال كرونسلاف في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن هذه المباراة شبيهة بلقاءات الديربي في ظل قيمة الفريقين وامتلاكهما عناصر مميزة.

ويغيب عن النصر الثلاثي عامر مبارك وخليفة مبارك وسعيد سويدان، ويعتمد الفريق على تشكيلته التي تضم الحارس أحمد شامبيه وفي خط الدفاع محمد عايض والبرازيلي جلابور ليما وهزاع سالم ومحمود خميس.

ويقود البرتغالي توزي خط الوسط وبجواره طارق أحمد والتشيلي استيبان بافيز وفي الهجوم الهولندي براندلي كواس وجاسم يعقوب والإسباني ألفارو نيغريدو.

وقال بدر رجب، مستشار نادي الجزيرة الإماراتي لقطاع الناشئين، لـ“إرم نيوز“، إن العين يقدم مستويات جيدة وإن كان يعاني تذبذب النتائج ولكنه يعاني أيضًا من الإصابات التي أثرت عليه.

وأوضح أن وجود لابا كودجو في خط الهجوم للعين يجعله السلاح الأبرز لمدربه ليكو الذي يلعب كرة جماعية منظمة بجانب عبد الرحمن مزيان وبندر الأحبابي وكايو وكلهم عناصر تملك الموهبة.

وأشار إلى أن النصر تطور بصورة كبيرة مع مدربه الحالي كورنسلاف وخاصة في الجانب الهجومي مع خبرات المهاجم نيغريدو بجانب تمريرات اللاعب الهولندي الموهوب براندلي كواس بالإضافة إلى جاسم يعقوب الذي يملك موهبة مميزة أيضًا تجعله إحدى أوراق الفريق المهمة.