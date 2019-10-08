العين الإماراتي يعلن رسميًا تعيين سلطان راشد مشرفًا على الفريق الأول

أعلن نادي العين الإماراتي تعيين سلطان راشد مشرفًا على الفريق الأول لكرة القدم.

وأصدر النادي بيانًا قال فيه:“بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة قررت شركة نادي العين لكرة القدم تعيين سلطان راشد مشرفًا لفرق الكرة الأول في النادي“.

وأضاف:“مع التقدير لجهود محمد عبيد حماد، ومطر الصهباني، وعصام عبدالله، على خدماتهم الطويلة للنادي متمنين لهم التوفيق أينما تواجدوا“.

وشهد نادي العين الفترة الماضية بعض الأزمات، وخرجت تقارير تفيد بوجود خلافات بين المدرب وبعض اللاعبين.

وخرج وقتها محمد عبيد حماد، مشرف الفريق السابق في نادي العين، لنفي صحة التقارير الإعلامية التي أشارت إلى خلاف بين ليكو مدرب العين، وكايو كانيدو، لاعب الفريق، ما أدى إلى استبعاده من قائمة مباراة كلباء، يوم الجمعة الماضي.

وكان نادي الشارقة، قد خطف فوزًا قاتلًا من ضيفه فريق العين، بنتيجة 3 – 2، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب ”الشارقة“، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإماراتي.

وتقدم إيجور كورونادو لفريق الشارقة، بعد مرور 11 دقيقة على بداية المباراة، من ركلة جزاء، ولكن بندر الأحبابي نجح بتسجيل هدف التعادل لفريق العين في الدقيقة 41، لينتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 1 – 1.

وفي الشوط الثاني، سجل لابا كودجو هدف العين الثاني في الدقيقة 52، قبل أن يسجل إيجور كورونادو هدف التعادل لفريق الشارقة في الدقيقة 83 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة تصدّر الشارقة جدول ترتيب الدوري الإماراتي، برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد العين عند 6 نقاط في المركز الثالث.