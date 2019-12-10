الشارقة يهدر نقطتين أمام بني ياس في صراع صدارة ترتيب الدوري الإماراتي

أهدر الشارقة المتصدر نقطتين بتعادله مع ضيفه بني ياس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم الذي استأنف نشاطه اليوم الثلاثاء بعد توقف استمر لنحو شهر واحد.

وأضاع الشارقة حامل اللقب العديد من الفرص وفقد جهود نجمه إيجور كورونادو أثناء الضغط للبحث عن هدف متأخر بعد تعرضه للطرد في الدقيقة 86.

ورفع الشارقة الذي تعادل للمرة الثانية هذا الموسم، بينما يخلو سجله من الهزائم، رصيده إلى 20 نقطة بثماني مباريات.

لكن يمكن لمطارده شباب الأهلي دبي أن يقلص الفارق في الصدارة إلى نقطة واحدة إذا فاز على الوحدة غدًا الأربعاء.

وكان بإمكان بني ياس، الذي يملك ثماني نقاط في المركز التاسع، خطف الفوز عندما سدد الإسباني بيدرو كوندي في العارضة قبل ربع ساعة على النهاية.

وفي وقت سابق اليوم أمطر اتحاد كلباء شباك عجمان وفاز 6-2 ليتقدم للمركز الثامن.

وسجل وليد عمبر هدفين كما أحرز أحمد النقبي ثنائية، وهز ياسين البخيت وكايناندرو سانتوس الشباك لصالح اتحاد كلباء الذي حقق فوزه الثالث في ثماني مباريات.

ويتفوق اتحاد كلباء بفارق الأهداف عن عجمان، الذي سجل هدفيه عبر أبو بكر تراولي، ليتراجع للمركز 12.

وسجل الظفرة هدفًا في كل شوط ليتفوق 2-صفر على خورفكان متذيل الترتيب.

وأحرز عصام العدوة وإبراهيم اليعقوبي هدفي الظفرة صاحب المركز السابع بعشر نقاط.

ويتصدر الشارقة حامل اللقب جدول الترتيب ولديه 19 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن شباب الأهلي دبي.