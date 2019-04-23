الشارقة يستنكر التصرفات غير المسؤولة لقلة من جماهيره أمام العين

استنكر رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، سالم عبيد الحصان الشامسي، التصرفات ”غير المسؤولة“ لقلة من الجماهير التي حضرت مباراة الشارقة ضد العين في الجولة الـ 21 من دوري الخليج العربي، والتي أقيمت على استاد خالد بن محمد بتاريخ 17 أبريل، بحسب بيان نشره حساب النادي الرسمي على تويتر.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة اعتزازه بجمهور نادي الشارقة الوفي وتقديره لحرص جماهير النادي العريضة على تواجدها في المدرجات بكثافة ودعمها ومؤازرتها للفريق، ما كان له بالغ الأثر الإيجابي على مسيرة الفريق الناجحة.

غير أنه، وبحسب البيان، يرفض رفضًا قاطعًا محاولات البعض التطاول على جماهيرالأندية التي يحمل مجلس إدارة النادي لها احترامًا وتقديرًا كبيرين، ولكل أركان المنظومة الرياضية.

وعبر نادي الشارقة الرياضي عن حرصه الدائم على خروج جميع المباريات التي يستضيفها على ملعبه بصورة تليق باسم النادي وجماهيره العريقة. وشدد على متابعة ورصد إدارة النادي لهذه الممارسات غير الرياضية في المدرجات ومحاسبة المتسببين بها، لضمان عدم تكررها مرة أخرى.

وأعطى رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة توجيهاته لشركة نادي الشارقة لكرة القدم، بالتعامل الحازم مع الخارجين عن السلوك الرياضي من بعض الجماهير، وفقًا للقواعد والأنظمة المتبعة في هذا الشأن من اللجان المسؤولة داخل الشركة.

وناشد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة جماهير النادي التمسك بالقيم والأخلاق والمعنى السامي لمفهوم الروح الرياضية، مثمنًا دورهم الداعم للنادي.

وكان اتحاد الكرة الإماراتي قد غرّم نادي الشارقة ماليًا بسبب تجاوزت بعض جماهيره تجاه نادي العين خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.