 خليل الحمادي يجدد عقده مع نادي الوحدة الإماراتي – إرم نيوز‬‎

خليل الحمادي يجدد عقده مع نادي الوحدة الإماراتي

خليل الحمادي يجدد عقده مع نادي الوحدة الإماراتي

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

جددت إدارة شركة نادي الوحدة الإماراتي لكرة القدم عقد لاعب الفريق الأول خليل الحمادي لمدة ثلاثة مواسم قابلة للتجديد.

وقال نادي الوحدة في بيان رسمي: ”جددت إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم عقد لاعب الفريق الأول خليل الحمادي لمدة ثلاثة مواسم قابلة للتجديد“.

و“يتمنى مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي التوفيق والنجاح للاعب“.

وخرج نادي الوحدة مؤخرًا من ربع نهائي كأس الخليج العربي بالخسارة أمام الجزيرة بأربعة أهداف دون رد.

ويحتل الوحدة المركز السادس في الدوري الإماراتي بـ10 نقاط.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الوحدة الإماراتي
دوري الخليج العربي
كرة القدم
تاريخ النشر
تاريخ التحديث