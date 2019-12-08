خليل الحمادي يجدد عقده مع نادي الوحدة الإماراتي

جددت إدارة شركة نادي الوحدة الإماراتي لكرة القدم عقد لاعب الفريق الأول خليل الحمادي لمدة ثلاثة مواسم قابلة للتجديد.

رسمياً | خليل الحمادي وحداوي حتى 2023 ????????#WHDFC pic.twitter.com/5C0PwbJnTJ — AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) December 8, 2019

وقال نادي الوحدة في بيان رسمي: ”جددت إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم عقد لاعب الفريق الأول خليل الحمادي لمدة ثلاثة مواسم قابلة للتجديد“.

و“يتمنى مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي التوفيق والنجاح للاعب“.

وخرج نادي الوحدة مؤخرًا من ربع نهائي كأس الخليج العربي بالخسارة أمام الجزيرة بأربعة أهداف دون رد.

ويحتل الوحدة المركز السادس في الدوري الإماراتي بـ10 نقاط.