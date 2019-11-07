الدوري الإماراتي.. شباب الأهلي دبي ينتزع الصدارة من الشارقة وتعادل العين مع بني ياس (فيديو)

اتنزع نادي شباب الأهلي دبي صدارة الدوري الإماراتي للمحترفين من الشارقة (مؤقتًا)، بعد فوزه الصعب بنتيجة 1/0 على الظفرة، اليوم الخميس، في افتتاح مباريات الجولة السابعة من المسابقة، في حين فرض بني ياس التعادل السلبي على العين في الجولة ذاتها.

وجاء هدف شباب الأهلي دبي في الدقيقة الأولى (18 ثانية)، ليرفع الفوز رصيد الفريق إلى 16 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف عن الشارقة، حامل اللقب، الذي يلعب مع الجزيرة في وقت لاحق، في حين تجمد رصيد الظفرة عند 7 نقاط في المركز العاشر (مؤقتًا).

وفي مباراة ثانية فشل العين في التغلب على صمود بني ياس رغم طرد جواو فيكتور، في الدقيقة 55، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي،

ورفع التعادل رصيد العين إلى 14 نقطة في المركز الثالث، مقابل 7 نقاط لبني ياس في المركز السابع.

وفي الجولة المقبلة يلعب شباب الأهلي دبي مع الوحدة، والعين مع النصر.

في الثانية 18.. الهدف الأسرع في دورينا..#عبدالله_النقبي يطلق قذيفة في شباك #الظفرة مسجلاً الهدف الأول لـ #شباب_الأهلي pic.twitter.com/CTj4AOOIm3 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 7, 2019

عبدالله النقبي ❤️???????????? pic.twitter.com/oL1QlOyOGB — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) November 7, 2019