 الدوري الإماراتي.. شباب الأهلي دبي ينتزع الصدارة من الشارقة وتعادل العين مع بني ياس (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الدوري الإماراتي.. شباب الأهلي دبي ينتزع الصدارة من الشارقة وتعادل العين مع بني ياس (فيديو)

الدوري الإماراتي.. شباب الأهلي دبي ينتزع الصدارة من الشارقة وتعادل العين مع بني ياس (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

اتنزع نادي شباب الأهلي دبي صدارة الدوري الإماراتي للمحترفين من الشارقة (مؤقتًا)، بعد فوزه الصعب بنتيجة 1/0 على الظفرة، اليوم الخميس، في افتتاح مباريات الجولة السابعة من المسابقة، في حين فرض بني ياس التعادل السلبي على العين في الجولة ذاتها.

وجاء هدف شباب الأهلي دبي في الدقيقة الأولى (18 ثانية)، ليرفع الفوز رصيد الفريق إلى 16 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف عن الشارقة، حامل اللقب، الذي يلعب مع الجزيرة في وقت لاحق، في حين تجمد رصيد الظفرة عند 7 نقاط في المركز العاشر (مؤقتًا).

وفي مباراة ثانية فشل العين في التغلب على صمود بني ياس رغم طرد جواو فيكتور، في الدقيقة 55، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي،

ورفع التعادل رصيد العين إلى 14 نقطة في المركز الثالث، مقابل 7 نقاط لبني ياس في المركز السابع.

وفي الجولة المقبلة يلعب شباب الأهلي دبي مع الوحدة، والعين مع النصر.

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