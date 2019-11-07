كل ما تريد معرفته عن مباراة الجزيرة ضد الشارقة في الدوري الإماراتي

يتابع عشاق الكرة الإماراتية، اليوم الخميس، اللقاء المرتقب الذي يجمع بين فريقي الجزيرة والشارقة في الجولة السابعة لدوري الخليج العربي.

ويتطلع الجزيرة لتحقيق الفوز على أرضه أمام ضيفه الشارقة في مواجهة قمة مهمة في صراع شرس على لقب الدوري الإماراتي هذا الموسم.

الشارقة والجزيرة .. أرقام وإحصاءات ونجوم pic.twitter.com/XxtH4suKyD — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) November 6, 2019

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الجزيرة ضد الشارقة في الدوري الإماراتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الجزيرة ضد الشارقة في الساعة 20:45 بتوقيت الإمارات على ملعب ”محمد بن زايد“ بالعاصمة أبوظبي.

وتنقل المباراة عبر قناة ”أبوظبي الرياضية 1″ بصوت المعلق فارس عوض و“دبي الرياضية 1“ بصوت المعلق عبدالله السعدي والشارقة الرياضية بصوت المعلق راشد عبدالرحمن.

وتقام في التوقيت ذاته مباراة النصر ضد اتحاد كلباء، في حين يلعب الظفرة مع شباب الأهلي دبي الساعة 18:00، وفي التوقيت ذاته يلعب بني ياس مع العين.

ترتيب الفريقين

يحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 11 نقطة من 6 مباريات من خلال 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة، وسجل فخر أبوظبي 10 أهداف واستقبل 6 أهداف.

في حين يحتل الشارقة صدارة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد، وسجل الفريق 17 هدفًا واستقبل 7 أهداف.

ويحتل شباب الأهلي دبي المركز الثاني برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن العين صاحب المركز الثالث.

وتفوق الشارقة في آخر لقاءين ضد الجزيرة بالدوري في الموسم الماضي وكأس رئيس الدولة.. وكان آخر فوز للجزيرة يوم 15 أكتوبر 2018 بهدف نظيف.

الجزيرة.. وقلب الموازين

يراهن الجزيرة على حصد الفوز على حساب الشارقة لقلب موازين صراع القمة خاصة أن الفوز يقلص الفارق مع أصحاب الصدارة وحاملي اللقب، كما أنه يعيد الثقة لفريق الجزيرة الباحث عن تحقيق اللقب بقيادة مجموعة من النجوم الكبار.

وأعلن المدرب الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة التحدي قبل المباراة مؤكدًا أن لقاء الشارقة ليس عقدة لفريقه ولا يوجد ما يسمى بتفوق تاريخي لأن كل مباراة لها ظروفها الخاصة.

ويفتقد الجزيرة جهود عامر عبدالرحمن بينما يعتمد كايزر على طريقته المعتادة بطريقة 4-3-3 بوجود الحارس علي خصيف وأمامه الرباعي محمد العطاس والكرواتي ميلوس كوزنافيتش وخليفة الحمادي وسالم راشد في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط الجنوب أفريقي ثيولاني سيريرو وعمر عبدالرحمن ”عموري“ ومحمد فوزي ويعتمد خط الهجوم على خلفان مبارك والمغربي مراد باتنة وعلي مبخوت.

وقد يحول كايزر طريقة اللعب إلى 3 مدافعين مثلما قام كايزر في لقاء الإسماعيلي المصري في البطولة العربية لإغلاق المساحات أمام هجوم الشارقة.

الشارقة.. وتعزيز الصدارة

يتطلع فريق الشارقة لتعزيز صدارة الدوري وحصد الفوز الذي يجعل حامل اللقب مبتعدًا بالقمة قبل فترة التوقف الدولية.

ويراهن الشارقة على الجماعية التي يتسلح بها مدربه عبدالعزيز العنبري المدير الفني للفريق الذي أكد قبل اللقاء أنه لا بد من التعامل بكل قوة للفوز على الجزيرة في عقر داره وتعزيز الصدارة.

ويدخل الشارقة اللقاء بلا غيابات، ويعتمد حامل اللقب على تشكيلته التي تضم الحارس عادل الحوسني وأمامه رباعي الدفاع عبدالله غانم والحسن صالح وعبدالله الظنحاني وشاهين عبدالرحمن.

ويقود خط الوسط ماجد سرور وسيف راشد وأوتبيك شوكوروف وإيغور كورنادو، بينما يعتمد الشارقة على ثنائي الهجوم ريان مينديز وريكاردو غوميز.

الشارقة يحل ضيفاً على الجزيرة في #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/Se9GlQsG4k — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) November 6, 2019

وأكد طارق العشري المدير الفني الأسبق لفريق الشعب الإماراتي لشبكة ”إرم نيوز“ أن اللقاء سيكون صعبًا بين الفريقين ويعتمد على صراع خط الوسط للسيطرة على إيقاع المباراة موضحًا أن الجزيرة في موقف صعب بعدما واجه العين مؤخرًا ويسعى للفوز للاقتراب من الصدارة.

وأضاف: ”الشارقة أمامه مهمة صعبة للعودة من ملعب الجزيرة بالفوز وتعزيز صدارته ولكن، هناك استقرار فني يعيشه حامل اللقب مع العنبري في الفترة الأخيرة“.