كل ما تريد معرفته عن مباراة العين ضد الجزيرة في الدوري الإماراتي

يتابع عشاق الكرة الإماراتية الصدام الكروي المثير الذي يجمع بين العين والجزيرة مساء اليوم الجمعة في قمة مباريات الجولة السادسة لدوري الخليج العربي.

ويبحث العين عن تحقيق الفوز على حساب الجزيرة الطامع أيضًا في تصحيح مساره سريعًا وحصد النقاط الثلاث في مواجهة خاصة للنجم عمر عبدالرحمن ”عموري“ لاعب العين السابق الذي يرتدي حاليًا قميص الجزيرة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ أبرز ملامح مباراة العين ضد الجزيرة في دوري الخليج العربي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة اليوم الجمعة الساعة 20:45 بتوقيت الإمارات على ملعب ”هزاع بن زايد“.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبدالله، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي.

ترتيب الفريقين

يحتل العين المركز الثالث بترتيب جدول الدوري برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وهزيمة، ويعني الفوز تقدم الزعيم إلى المركز الثاني وتقليص الفارق مع الشارقة إلى نقطة واحدة.. وسجل العين 17 هدفًا واستقبل 8 أهداف في المباريات الخمس التي خاضها الفريق.

ويحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 10 نقاط بعد أن حقق الفريق 3 انتصارات وتعادل مرة وخسر مثلها، وسجل الفريق 10 أهداف واستقبل 6 أهداف، ويعني الفوز تقدم الفريق إلى المركز الثاني بالتساوي مع شباب الأهلي دبي.

وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين قد انتهى بفوز العين بثلاثية دون رد في بطولة الكأس يوم 6 سبتمبر الماضي، وفاز الجزيرة بآخر لقاء في الدوري بنتيجة 5/1 في الموسم الماضي كما تغلب على العين في آخر زيارة لملعب هزاع بن زايد بنتيجة 2/1.

وتبدو هذه المواجهة خاصة للنجم عموري ضد فريقه الأسبق العين وأمام شقيقه محمد عبدالرحمن، وهو ما يسلط الضوء على هذه المباراة وتعامل جماهير العين مع عموري الذي رحل عن الفريق بداية هذا الموسم إلى الجزيرة.

أسلحة العين.. وأفكار ليكو

يدرك العين أهمية الفوز بقمة الجزيرة للتقدم في جدول الترتيب وإشعال المنافسة مع الشارقة وشباب الأهلي دبي خاصة أن الفريق يعاني حاليًا من بعض الغيابات والإصابات المؤثرة.

ويفتقد العين جهود الجزائري عبدالرحمن مزيان وأحمد برمان ومحمد جمال وريان يسلم ومحمد أحمد ومحمد فايز ومحمد خلفان بسبب كابوس الإصابات الذي يطارد لاعبي العين في الفترة الأخيرة.

وأكد المدرب الكرواتي إيفان ليكو قبل اللقاء أن فريقه يعتمد على الكرة الجماعية وحاول تصحيح أخطاءه في الفترة الأخيرة، خاصة أن الدفاع يهتز بالكرات الطولية وهو الأمر الذي عمل على علاجه مؤخرًا.

وتحدث ليكو عن عموري قائلًا إنه لاعب مهم ورائع ومميز، لكنه يركز على أداء لاعبي فريقه بشكل أكبر من رقابة لاعبي الجزيرة معترفًا بصعوبة المواجهة على أرض الملعب.

ويعتمد ليكو على تشكيلة تضم على الأرجح خالد عيسى حارس المرمى وأمامه الرباعي مهند العنزي وإسماعيل أحمد وسعيد جمعة والياباني شيوتاني تسوكاسا في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط محمد عبدالرحمن ويحيى نادر وبندر الأحبابي مع ثلاثي الهجوم البرازيلي كايو كانيدو وجمال معروف والتوغولي الخطير لابا كودجو.

تصحيح مسار الجزيرة

يتطلع الجزيرة لتصحيح المسار محليًا وتحقيق الفوز من أجل تعويض البداية المهزوزة وآخرها الهزيمة أمام الإسماعيلي المصري في البطولة العربية، ما أدى إلى إقالة المدرب الهولندي جان ستريبيل من منصبه وتعيين مواطنه مارسيل كايزر.

ويبدو الجزيرة أكثر جاهزية بدنيًا من لاعبي العين ولا يعاني من إصابات مع تجهيز عامر عبدالرحمن للتخلص من إصابته وغياب البرازيلي ماركوس كينو لإصابة سابقة.

وقال مارسيل كايزر مدرب الجزيرة قبل اللقاء إن فريقه يبحث عن تحقيق الفوز ولا توجد لديه أي أعذار لحصد النقاط الثلاث، موضحًا أن ضغط المباريات لم يعد حلًا أو مبررًا لأي تراجع في النتائج أو الأداء.

ويعتمد الجزيرة على تشكيلته التي تضم الحارس علي خصيف وأمامه الرباعي خليفة الحمادي والكرواتي ميلوس كوزنافيتش ومحمد فوزي وسالم راشد للدفاع، وفي خط الوسط محمد العطاس وعمر عبد الرحمن ”عموري“ والجنوب أفريقي ثيولاني سيريرو ويقود الهجوم المغربي مراد باتنة وخلفان مبارك والقناص علي مبخوت.

وأكد طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ أن هذه المباراة تحديدًا في غاية الصعوبة، وستكون هجومية لدوافع كل فريق للفوز بجانب وجود مواهب رائعة على أرض الملعب.

وأوضح أن العين يراهن على تألق هدافه الخطير لابا كودجو الذي سجل 8 أهداف في الدوري خلال 5 مباريات، كما أن الجزيرة يملك هدافًا آخر وهو علي مبخوت بجانب الشقيقين عموري ومحمد عبدالرحمن وهو ما يبشر بوجبة كروية دسمة.