الشارقة يحبط الفجيرة ويحتفظ بصدارة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

عاد الشارقة حامل اللقب للانتصارات التي تعطّلت في الجولة الماضية وفاز 2-1 بنيران صديقة على الفجيرة الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين ليحافظ على صدارة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الخميس.

واحتاج الشارقة إلى 11 دقيقة ليفتتح التسجيل عبر ريكاردو غوميز من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية رائعة من البرازيلي إيجور كورونادو.

ومنعت العارضة كورونادو من مضاعفة التقدم سريعًا بعد ركلة حرة متقنة.

وازدادت معاناة الفجيرة بعد طرد مباشر للمدافع عبد الله صالح عقب تدخل عنيف ضد جوميز قبل مرور نصف ساعة.

وعلى عكس المتوقع نجح الفجيرة في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط من ركلة جزاء نفذها البرازيلي فرناندو جابرييل بعد عرقلة من الحارس عادل الحوسني.

وأهدر الفجيرة التقدم بعد تسديدة اصطدمت بإطار المرمى واكتمل سوء الحظ حين استقبل هدفًا متأخرًا سجله ياسر سالم بالخطأ في مرماه قبل ست دقائق من النهاية.

ورفع الشارقة، الذي تعادل 2-2 مع حتا في الجولة الماضية بعد خمسة انتصارات متتالية، رصيده إلى 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن شباب الأهلي دبي.

وتوقف رصيد الفجيرة المكافح عند ست نقاط بالمركز 12 لكن تفصله نقطة واحدة عن المركز الخامس.