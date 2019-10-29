إيقاف البرازيلي ليوناردو لاعب شباب الأهلي دبي مباراتين وتغريمه ماليًا

عاقبت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم الإماراتي لاعب شباب الأهلي دبي، البرازيلي ليوناردو دا سليفا بالإيقاف مباراتين بخلاف عقوبة الطرد وتغريمه 200 ألف درهم، وذلك بعد إطلاعها على تقرير حكم مباراة الفريقين النصر وشباب الأهلي، في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، والتي انتهت لصالح النصر بهدف دون رد، ومشاهدة فيديو المباراة أيضا.

وقال نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي حمدان الزيودي، إن اللجنة رأت أن سلوك اللاعب ليوناردو كان متعمداً لإيذاء لاعب الفريق المنافس، محمد عايض، ولذلك قررت توقيع أقسى عقوبة عليه وفق المادة 14 من اللائحة الاسترشادية التي تنص على أنه في حال اعتداء على لاعب من الفريق المنافس أثناء كرة مشتركة أو بدون كرة بالركلة أو الرفس أو اللكم مع وجود تقرير من حكم المباراة ليعاقب بتلك للعقوبة باعتباره أقصى عقوبة وفق التدرج المنصوص في اللائحة، وفقا لما ذكرته صحيفة ”البيان“.

ونشر نادي شباب الأهلي صورة للاعبه البرازيلي رفقة محمد عايض، وعلق عليها: ”التقى لاعب الفريق البرازيلي ليوناردو مع لاعب النصر محمد عايض، الذي أكد أن ليوناردو لم يتعمد إيذائي وأن هذه المشاركات تحدث دائماً في المباريات، بينما أكد ليوناردو أنه من خلال الاحتكاك لم أتعمد إصابة اللاعب“.

التقى لاعب الفريق البرازيلي ليوناردو مع لاعب النصر محمد عايض الذي أكد أن ليوناردو لم يتعمد إيذائي وأن هذه المشاركات تحدث دائماً في المباريات، بينما أكد ليوناردو أنه من خلال الاحتكاك لم أتعمد إصابة اللاعب pic.twitter.com/3urmrpiRBY — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) October 29, 2019

كما عاقبت لاعب مصفوت تحت 15 سنة عبيد سعيد بالإيقاف 4 مباريات وتغريمه ألفي درهم لاعتداءه بالضرب علي لاعب منافس من دبا الحصن بدون كرة.