شباب الأهلي دبي يتلقى الهزيمة الأولى له في الدوري الإماراتي أمام النصر (فيديو)

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تجمد رصيد شباب الأهلي دبي عند 10 نقاط في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف الشارقة المتصدر، بينما ارتفع رصيد النصر إلى 7 نقاط في المركز السادس.