شباب الأهلي دبي يتلقى الهزيمة الأولى له في الدوري الإماراتي أمام النصر (فيديو)

تلقى فريق شباب الأهلي دبي الهزيمة الأولى له في الموسم الحالي للدوري الإماراتي لكرة القدم، من مضيفه النصر بهدف نظيف في الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي.
وتمكن النصر صاحب الأرض والجمهور من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 60 عبر الإسباني ألفارو نيغريدو.
وفشلت بعدها جميع محاولات شباب الأهلي دبي في إدراك التعادل، ليخرج النصر فائزًا باللقاء.
بذلك، تجمد رصيد شباب الأهلي دبي عند 10 نقاط في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف الشارقة المتصدر، بينما ارتفع رصيد النصر إلى 7 نقاط في المركز السادس.
#نيجريدو يسجل بمقصية رائعة..#النصر يتقدم بهدف جميل احتُسب بعد العودة إلى تقنية الفيديو#النصر_شباب_الأهلي #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/B9cP5lrvJz
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 25, 2019