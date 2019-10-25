العين يمطر شباك الفجيرة بسبعة أهداف ويرتقي لوصافة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

أمطر فريق العين مرمى مضيفه الفجيرة بسبعة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الإماراتي لكرة القدم.

بادر الفجيرة بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 39 عن طريق البرازيلي جونثان بينتس، إلا أن العين أدرك التعادل في الدقيقة 42 عبر التوغولي لابا كودجا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وكثف لاعبو العين من هجماتهم في شوط المباراة الثاني، حيث أضاف مهند سالم العنزي الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وبعدها بأربع دقائق أحرز كودجا الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يسجل البرازيلي كايو كانيدو كريا الهدف الرابع في الدقيقة 66.

ومع حلول الدقيقة 68 أحرز كودجا الهدف الثالث له والخامس لفريقه، قبل أن يسجل جمال معروف الهدف السادس في الدقيقة 80.

واختتم كودجا مهرجان الأهداف في الدقيقة 87 بإحرازه للهدف الرابع له والسابع للعين.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد العين إلى 12 نقطة في الوصافة بفارق نقطة خلف الشارقة المتصدر، بينما تجمد رصيد الفجيرة عند 6 نقاط في المركز التاسع.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، تعادل بني ياس مع ضيفه خورفكان بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد الأول إلى 6 نقاط في المركز الثامن، فيما ارتفع رصيد الأخير إلى نقطتين في المركز الثالث عشر وقبل الأخير.

بادر بني ياس بالتسجيل في الدقيقة 51 بهدف بالنيران الصديقة عبر البرازيلي روبسون دي باولا بالخطأ في مرماه، وبعدها بأربع دقائق أدرك الضيوف التعادل عن طريق البرازيلي بيسمارك فيريرا.