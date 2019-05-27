رسميًا.. العين يعلن رحيل الرباعي الأجنبي‎

أعلن نادي العين الإماراتي، رسميًا، رحيل محترفيه الأربعة، كايو لوكاس فيرنانديز وروبن ريبيرو وماركوس بيرغ وتونغو دومبيا.

وقال غانم مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين، في بيان نشره موقع النادي على الإنترنت: ”نقدر عاليًا الجهود الواضحة لكل من ساهم مع النادي في إنجازاته الخالدة، مع أمنياتنا الصادقة لهم بالتوفيق والنجاح في مشوارهم الاحترافي أينما كانوا، وهم البرازيلي كايو لوكاس والسويدي ماركوس بيرغ والمالي حامد تونغو دومبيا، والبرتغالي روبن روبيرو“.

كما هنّأ رئيس شركة العين جميع اللاعبين الذين أعلن النادي عن تجديد عقودهم، مشيدًا في الوقت ذاته بلاعبي الفريق الذين أكدوا ولاءهم وانتماءهم للنادي، وأظهروا رغبة واضحة وإصرارًا كبيرًا على الاستمرار في الدفاع عن شعار العين في أعقاب دخولهم فترة الأشهر الستة، والتي مارست خلالها بعض الأندية أساليب التأثير غير المباشر على مجريات المفاوضات، قبل أن تصطدم بجدار متين تأسس على علاقة راسخة بين النادي وأبنائه اللاعبين.

وأشاد الهاجري بجمهور العين صاحب الدور المهم والمؤثر في اكتمال إجراءات تجديد عقود اللاعبين، من خلال الدعم اللافت والمساندة المتواصلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي عزز من رغبة الجميع في استمرار العطاء لهذا الكيان تجاوبًا مع قلبه النابض.

يشار إلى أن العين احتل المركز الثالث في الدوري الإماراتي للموسم 2018/2019، لكن الفريق ودع دوري أبطال آسيا من دور المجموعات.