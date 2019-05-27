السويدي ماركوس بيرغ يودع نادي العين الإماراتي برسالة على ”إنستغرام“

أعلن المهاجم السويدي ماركوس بيرغ، لاعب نادي العين الإماراتي، الرحيل عن الزعيم بنهاية الموسم الحالي، بعد نهاية عقده مع النادي.

وقال بيرغ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ اليوم الإثنين: ”حان الوقت كي أبدأ فصلًا جديدًا، أنا فخور وسعيد للغاية بما حققته هنا في نادي العين، وأبحث الآن عن تحديات جديدة“.

وأضاف بيرغ، البالغ من العمر 32 عامًا: ”أريد أن أشكر الجميع هنا في نادي العين، زملائي الذين قضيت معهم عامين رائعين، وحققنا خلالهما تاريخًا جديدًا للنادي من خلال التتويج بالثنائية المحلية والوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية“.

وتابع: ”أشكر المدرب زوران وفريق العمل الفني الذين آمنوا بقدراتي، وكانوا سببًا في احترافي بنادي العين، وأشكر أيضًا جماهير العين، على احترامهم، ودعمها الدائم لي، في جميع الأوقات، الجيدة والسيئة على حد سواء“.

واختتم بيرغ رسالته بقوله: ”أتمنى النجاح والتوفيق لنادي العين في المرحلة المقبلة“.

ولم يكشف ماركوس بيرغ عن وجهته المقبلة، بعد رحيله عن العين.

وانضم ماركوس بيرغ إلى نادي العين قادمًا من نادي باناثيانيكوس اليوناني في منتصف عام 2017، بعقد لمدة موسمين، ولعب رفقة الزعيم العيناوي 64 مباراة، أحرز خلالها 47 هدفًا.