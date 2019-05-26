الوحدة يتخطى العين في الدوري الإماراتي ويتأهل لدوري أبطال آسيا (فيديو)

تلقى نادي العين، هزيمة في ختام منافسات الموسم الحالي للدوري الإماراتي لكرة القدم، من مضيفه الوحدة بهدف نظيف في الجولة السادسة والعشرين للمسابقة المحلية.

بذلك، تجمد رصيد العين عند 46 نقطة في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الوحدة إلى 46 نقطة في المركز الخامس، وتوّج فريق الشارقة باللقب بعدما تصدر الترتيب برصيد 59 نقطة.

وبهذا الفوز تأهل الوحدة إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص والهجمات خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 87 لتشهد هدف الفوز للوحدة عبر الأرجنتيني سباستيان تيغالي.

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز النصر على الجزيرة بثلاثة أهداف لهدف، وعجمان على الظفرة بأربعة أهداف لهدفين، بينما تعادل الوصل مع اتحاد كلباء بهدف لكل منهما.