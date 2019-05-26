تقرير: تونغو دومبيا سيودع الجماهير في مباراة العين والوحدة

ذكرت تقارير صحفية إماراتية، أن تونغو دومبيا سيرحل عن نادي العين بنهاية الموسم الحالي 2018/2019.

وبحسب صحيفة الاتحاد، فإن تونغو دومبيا، سيرحل عن العين وسيودع الجماهير في مباراته أمام الوحدة، اليوم الأحد، في الجولة الـ26 من الدوري الإماراتي.

وانضم اللاعب الفرنسي، البالغ من العمر 29 عامًا، إلى العين الصيف الماضي، قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي.

وسجل تونغو دومبيا هدفًا وحيدًا وصنع هدفًا في 10 مباريات مع العين، وسبق له اللعب في أندية تولوز ورين وفالنسيان من فرنسا، وولفرهامبتون.

وحصد العين 46 نقطة من 25 مباراة في الدوري الإماراتي، ويحتل المركز الثالث في المسابقة، كما ودع دوري أبطال آسيا من دور المجموعات، وقد ضمن البنفسكي التأهل إلى النسخة المقبلة من المسابقة.