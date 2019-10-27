الجزيرة يقلب تأخره لفوز مثير على اتحاد كلباء في الدوري الإماراتي (فيديو)

قلب الجزيرة تأخره 0/1 إلى فوز مثير بنتيجة 3/2 على ضيفه اتحاد كلباء، في ختام الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي للمحترفين، اليوم الأحد.

وانتهى النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي، وفاجأ اتحاد كلباء منافسه الجزيرة بهدف التقدم من توقيع هنريك بوس في الدقيقة 48، بعدما خطف الكرة وسط دفاعات أصحاب الأرض، الذين واصلوا محاصرتهم للاعبي اتحاد كلباء في منتصف ملعبهم.

وتلقى اتحاد كلباء، ضربة موجعة في الدقيقة 65، بطرد مباشر لحارسه جمال عبدالله، بعد تدخله المتهور على علي مبخوت، مهاجم الجزيرة، خارج منطقة الجزاء، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

وألغى حكم المباراة ركلة جزاء للجزيرة بعد العودة إلى تقنية الفيديو، قبل أن يتعادل الجزيرة بهدف علي مبخوت في الدقيقة 74، مستفيدًا من تسديدة عمر عبدالرحمن ”عموري“، المرتدة من حارس اتحاد كلباء البديل.

وعزز الجزيرة تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 83، بتوقيع خلفان مبارك، الذي استفاد من تسديدة علي مبخوت المرتدة أيضًا من حارس اتحاد كلباء، محمد البلوشي.

وأنهى الجزيرة المباراة بهجمة مرتدة، وصلت فيها الكرة إلى مبخوت، ليمررها إلى زايد العامري، فوضعها الأخير بطريقة جميلة في شباك اتحاد كلباء في الدقيقة 88.

وقلّص ملابا الفارق بتسجيله الهدف الثاني لاتحاد كلباء برأسية وسط غياب التركيز لمدافعي الجزيرة، في الدقيقة 95.

ورفع الفوز رصيد الجزيرة إلى 10 نقاط، في المركز الرابع، في المقابل تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 3 نقاط، وتراجع إلى المركز الثالث عشر (قبل الأخير).