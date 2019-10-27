الوصل يحقق فوزه الأول في الدوري الإماراتي بانتصار مثير على الظفرة (فيديو)

حقق الوصل أول فوز له في الدوري الإماراتي للمحترفين الموسم الحالي، بعد انتصاره المثير بنتيجة 3/1 على مضيفه الظفرة في الجولة الخامسة من المسابقة اليوم الأحد.

وتقدم فابيو دي ليما بهدف رائع للوصل من تسديدة قوية ورائعة من ركلة ثابتة في الدقيقة 15، قبل أن يعزز ويلتون سواريز النتيجة للوصل في الدقيقة 40، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد انطلاقة مميزة.

وفي الدقيقة 48 أشعل سهيل المنصوري المباراة بتسجيل هدف التقليص للظفرة بتسديدة يسارية قوية، لكن ويلتون سواريز قضى على أحلام الظفرة في إدراك التعادل، بعدما سجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث للوصل في الدقيقة 86.

وحقق الوصل أول فوز له الموسم الحالي في الدوري الإماراتي، مقابل تعادل و3 خسائر، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني عشر، في حين تلقى الظفرة الخسارة الثانية ليتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز السابع.

ويتصدر الشارقة جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 13 نقطة بفارق نقطة عن العين و3 نقاط عن شباب الأهلي دبي.