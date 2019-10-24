الشارقة يقلب تأخره لتعادل درامي مع حتا في الدوري الإماراتي (فيديو)

قلب نادي الشارقة، حامل اللقب، تأخره 2/0 إلى تعادل قاتل بنتيجة 2/2 في اللحظات الأخيرة اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وأنهى حتا الشوط الأول متقدمًا 2/0 سجلهما المهاجم الإسباني كريستيان لوبيز في الدقيقتين 19 و25، جاء الأول بضربة رأسية، في حين جاء الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من عبدالله خميس.

وأصبح نادي حتا أول فريق يسجل هدفين في شوط واحد على الشارقة في الدوري الإماراتي منذ الوحدة في الجولة الثانية عشرة من الموسم الماضي.

وسجل الشارقة هدفين في الدقيقتين 90+3 عبر إيغور كورونادو وريكاردو غوميز ليحرم حتا من فوز ثمين.

ويعود آخر فوز للشارقة على حتا في الدوري الإماراتي إلى يناير 2013 عندما فاز 3/1.

ورفع التعادل رصيد الشارقة إلى 13 نقطة في الصدارة، لكنه منح الفرصة لمطارديه شباب الأهلي دبي والعين لتقليص الفارق.

وخسر الشارقة مرة وحيدة عندما أحرز لقب الدوري الإماراتي الموسم الماضي، للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ العام 1996.

فوز مثير للوحدة

افتتح الوحدة منافسات الجولة الخامسة بفوز مثير بنتيجة 4/2 على عجمان.

ورفع الوحدة رصيده إلى 6 نقاط وتقدم إلى المركز الثامن مؤقتًا، قي حين تجمد رصيد عجمان عند 7 نقاط في المركز الخامس.

وافتتح عجمان التهديف مبكرًا بتوقيع فاندر فييرا في الدقيقة العاشرة من كرة حرة ثابتة سددها قوية، وخدعت محمد الشامسي حارس مرمى الوحدة.

وأضاف عجمان الهدف الثاني من ضربة رأسية قاتلة بتوقيع وليام أوسو في الدقيقة 15، بعد ركلة ركنية من الجانب الأيمن، ليزداد موقف الوحدة صعوبة، في أول ظهور له تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني مانويل خيمينيز الذي تولى تدريب الفريق قبل أيام.

وقلص إسماعيل مطر قائد الوحدة النتيجة بهدف للوحدة في الدقيقة 40 من ركلة حرة مباشرة، لينتهي الشوط الأول بتفوق عجمان 2/1.

وأدرك الأرجنتيني سيباستيان تيغالي التعادل للوحدة بضربة رأسية في الدقيقة 50، لتعود المباراة إلى نقطة البداية.

ووضع خليل إبراهيم الوحدة في المقدمة في الدقيقة 63، مستغلًا تمريرة بينية من إسماعيل مطر.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للوحدة بعد عرقلة تيغالي، حيث سددها اللاعب ذاته ليعلن فوز الوحدة في الدقيقة 88.