الشارقة حامل لقب الدوري الإماراتي يواجه حتا وعينه على مواصلة البداية المثالية

سيكون الشارقة حامل اللقب مرشحًا لمواصلة بدايته المثالية لموسم دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم عندما يحل ضيفًا على حتا غدًا الخميس.

وبعد أن خالف التوقعات ليحرز اللقب الموسم الماضي، لم يُظهر الشارقة أي علامات على التراجع هذا الموسم واستهل الموسم بأربعة انتصارات متتالية كان آخرها الفوز الساحق 5-1 على الوصل في دبي يوم السبت بعد ثنائية من المهاجم البرازيلي إيجور كورونادو.

ولعب كورونادو دورًا محوريًا في تتويج الشارقة الموسم الماضي، ويواصل تألقه في الموسم الجديد مسجلًا خمسة أهداف في أول أربع مباريات بالدوري.

وقال عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة متحدثًا عن مهاجمه البرازيلي: ”من الجيد أن يكون لديك اللاعب القادر على صنع الفارق مثل إيجور. نلعب بجماعية تخدم إيجور للظهور بشكل متميز“.

ويملك الشارقة 12 نقطة ويتقدم بنقطتين على شباب الأهلي الذي يخرج في رحلة قصيرة لمواجهة النصر جاره في دبي بعد غد الجمعة.

ويمر الفريقان بظروف متناقضة، ففي الوقت الذي يحتل فيه شباب الأهلي المركز الثاني بسجل يخلو من الهزائم حتى الآن، استهل النصر الموسم بأداء مخيب للآمال وحقق فوزًا واحدًا في أربع مباريات ليفقد المدرب البرازيلي كايو زاناردي منصبه.

وبدأ المدرب الجديد كرونوسلاف يورتشيتش مشواره بالفوز خارج الديار على الوحدة يوم السبت، ويأمل في نتيجة إيجابية أمام شباب الأهلي من أجل التقدم للنصف الأعلى في الجدول.

وتعافى العين سريعًا من خسارته أمام الشارقة، وفاز على حتا يوم السبت ويحل ضيفًا على الفجيرة بعد غد الجمعة حيث يسعى لمواصلة الضغط على المتصدر.

ويحتل العين المركز الثالث برصيد تسع نقاط مقابل ست للفجيرة الذي فاز بالمباراتين اللتين خاضهما على أرضه في الدوري هذا الموسم.

وسيحاول الوصل تجاوز بدايته الكارثية للموسم التي وضعته في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة من أربع مباريات عندما يخرج لملاقاة الظفرة صاحب المركز السادس يوم الأحد.

ويلتقي الجزيرة، الذي يملك سبع نقاط في المركز الرابع، على أرضه في أبوظبي مع اتحاد كلباء يوم الأحد، فيما يلعب بني ياس ضد خورفكان صاحب المركز قبل الأخير يوم الجمعة، ويحل الوحدة ضيفًا على عجمان غدًا الخميس في أول مباراة بقيادة مدربه الجديد مانويل ‭’‬مانولو‭’‬ خيمنيز.

وقال الإسباني خيمنيز في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع عقب تعيينه خلفًا للهولندي موريس ستاين بعدما حقق الوحدة فوزًا واحدًا وخسر ثلاث مرات في مبارياته الأربع الأولى ”لا أملك عصًا سحرية، وسنعمل على تحسين أداء الفريق. أملك الخبرة الكافية لخوض تحديات جديدة. كرة القدم لا تختلف بين بلد وآخر“.

وأضاف ”أعلم أنني توليت المسؤولية في وقت صعب، ولكن لا يمكن الاعتماد على الماضي، ولدي الخبرة الكافية للتعامل مع التحديات“.