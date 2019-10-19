شباب الأهلي دبي يعبر بني ياس.. والجزيرة يهزم خورفكان والوحدة يسقط أمام النصر في الدوري الإماراتي

حقق فريق شباب الأهلي دبي فوزًا ثمينًا على ضيفه بني ياس (2-0)، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، وصعد إلى الصدارة مؤقتًا.

وتجمد رصيد بني ياس عند 5 نقاط، وتراجع إلى المركز الثامن، بعدما تلقى خسارته الأولى هذا الموسم في مسابقتي الدوري وكأس الخليج العربي.

وبدأ شباب الأهلي التسجيل في الدقيقة 38، من هجمة ”عنترية“ للاعبه البرازيلي ليوناردو، وأنهاها بتسديدة صاروخية في سقف المرمى، ثم صنع ليوناردو الهدف الثاني، ووصلت فيه الكرة إلى مارياني، ليسددها قوية في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول، بهدفين لأصحاب الأرض.

وضمن الجولة نفسها، فاز الجزيرة على مستضيفه خورفكان 3-1، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، وتقدم إلى المركز الرابع، وتجمد رصيد خورفكان عند نقطة واحدة، وتراجع إلى المركز الـ14 الأخير.

وافتتح الجزيرة التسجيل في الدقيقة 18، عن طريق خليفة الحمادي، مستفيدًا من تسديدة قوية مرتدة من حارس مرمى خورفكان.

وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة 45، بهجمة منظمة عالمية بدأت بأكثر من تمريرة نموذجية، وصولًا إلى مهاجم الجزيرة في منطقة جزاء المنافس، لينفرد ويضعها في الشباك.

ونجح دودو لاعب خورفكان في تقليص الفارق في الدقيقة 75، بتسجيله هدفًا شرفيًا لأصحاب الأرض، ولكن الجزيرة أضاف هدفًا ثالثًا عن طريق عبد الله رمضان في الدقيقة 78.

وخسر الوحدة من النصر 1-3، على إستاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ورفع النصر رصيده إلى 4 نقاط، واحتل المركز التاسع، وتجمد رصيد الوحدة عند 3 نقاط، وتراجع إلى المركز الـ11.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمهاجم الوحدة تيجالي، بعد عرقلته من قبل محمد عايض، مدافع النصر، داخل منطقة الجزاء، وسددها كارلتون في الدقيقة 36، وتمكن نجريدو من تسجيل هدف التعادل للنصر برأسية قوية في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

ثم أضاف نغريدو، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 75، وعزز حبيب الفردان، تقدم النصر بهدف ثالث في الدقيقة 89، ليحقق النصر فوزه الأول هذا الموسم في دوري المحترفين.

وفاز العين على ضيفه حتا 2-1، ورفع العين رصيده إلى 9 نقاط، وتقدم إلى المركز الثالث، وتجمد رصيد حتا عند 4 نقاط، وتراجع إلى المركز الـ10.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للعين، بعد عرقلة لاعبه كايو كانيدو، داخل منطقة الجزاء، وسددها كايو بنفسه، مسجلًا الهدف الأول للعين في الدقيقة 41، وتعادل حتا بهدف سجله لاعبه ريكاردو فالنتيني في الدقيقة 66، واعتمده حكم المباراة، بعد العودة إلى تقنية الفيديو (الفار).

وخطف لابا كودوجو، هدفًا ثانيًا للعين في الدقيقة 82، ليحصل العين على 3 نقاط صعبة، وبقي قريبًا من القمة.