شباب الأهلي دبي يسقط أمام الظفرة في كأس الخليج العربي الإماراتي

تلقى فريق شباب الأهلي دبي، يوم السبت هزيمة من منافسه الظفرة بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لكأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

أحرز هدفي الظفرة، محمد سيف والبرازيلي جواو بيدرو في الدقيقتين 32 و88.

وشهدت المباراة إهدار الظفرة لضربة جزاء عن طريق بيدرو في الدقيقة 17.

بهذه النتيجة، يتصدر العين المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن شباب الأهلي والظفرة عل الترتيب، والنصر الرابع بـ 4 نقاط، وخورفكان الخامس بـ 3 نقاط بفارق الأهداف عن الجزيرة، واتحاد كلباء السابع والأخير بنقطة واحدة.

وفي الجولة نفسها للمجموعة الثانية، تغلب الفجيرة على حتا بهدف نظيف.

أحرز هدف اللقاء الوحيد، البرازيلي جونثان بينتس في الدقيقة 47.

بهذه النتيجة، ارتقى الفجيرة للمركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف خلف الوحدة، وبني ياس الثالث بـ 5 نقاط، والشارقة الرابع بـ 3 نقاط بفارق الأهداف عن الوصل وعجمان، وحتا السابع والأخير بنقطة واحدة.