إصابة خطيرة للبرازيلي كينو خلال مباراة الجزيرة وشباب الأهلي دبي (فيديو)

تعرّض البرازيلي كينو مهاجم نادي الجزيرة الإماراتي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام شباب الأهلي دبي في الدوري الإماراتي.

وحاول كينو السيطرة على الكرة على خط المرمى ولكنه تعرّض لالتواء قوي، وسقط على الأرض وسط صراخ قوي منه.

ودخل الجهاز الطبي على الفور، وقام بإخراج اللاعب.

ونقلت قناة ”أبوظبي الرياضية“ عن الجهاز الطبي أن التشخيص الأولي يؤكد أن الركبة سليمة، ومن الممكن أن يكون اللاعب تعرض لتمدد.

وسقط فريق شباب الأهلي دبي، الخميس، في فخ التعادل السلبي مع مضيفه الجزيرة في الجولة الثالثة للدوري الإماراتي لكرة القدم.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد شباب الأهلي دبي إلى 7 نقاط في الصدارة، فيما ارتفع رصيد الجزيرة إلى 4 نقاط في المركز الخامس.