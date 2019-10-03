إصابة خطيرة للبرازيلي كينو خلال مباراة الجزيرة وشباب الأهلي دبي (فيديو)

تعرّض البرازيلي كينو مهاجم نادي الجزيرة الإماراتي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام شباب الأهلي دبي في الدوري الإماراتي.
وحاول كينو السيطرة على الكرة على خط المرمى ولكنه تعرّض لالتواء قوي، وسقط على الأرض وسط صراخ قوي منه.
ودخل الجهاز الطبي على الفور، وقام بإخراج اللاعب.
ونقلت قناة ”أبوظبي الرياضية“ عن الجهاز الطبي أن التشخيص الأولي يؤكد أن الركبة سليمة، ومن الممكن أن يكون اللاعب تعرض لتمدد.
روح رياضية من #ماجد_ناصر..
حارس #شباب_الأهلي يطلب دخول الجهاز الطبي بعد إصابة #كينو#الجزيرة_شباب_الأهلي#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/cuwANkJ9hr
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 3, 2019
ركبة #كينو سليمة ولا شيء خطير..
آخر أخبار إصابة لاعب #الجزيرة#الجزيرة_شباب_الأهلي#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/DagID0VdNV
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 3, 2019
وسقط فريق شباب الأهلي دبي، الخميس، في فخ التعادل السلبي مع مضيفه الجزيرة في الجولة الثالثة للدوري الإماراتي لكرة القدم.
بهذا التعادل، ارتفع رصيد شباب الأهلي دبي إلى 7 نقاط في الصدارة، فيما ارتفع رصيد الجزيرة إلى 4 نقاط في المركز الخامس.