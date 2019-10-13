الهولندي مارسيل كايزر يعود رسميًا لقيادة نادي الجزيرة الإماراتي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي رسميًا عودة المدرب الهولندي مارسيل كايزر لقيادة الفريق بعقد يمتد لموسمين خلفًا لمواطنه يورغن ستريبل، الذي رحل عن منصبه الجمعة الماضية.

وذكر النادي في بيان رسمي، اليوم الأحد: ”توصلت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم لاتفاق مع المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر يقضي بعودته لتدريب الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين، وذلك خلفًا لمواطنه يورغن ستريبل الذي أنهت الشركة تعاقدها معه مساء يوم الجمعة الماضي“.

وتوجه عايض مبخوت الهاجري، عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم المدير التنفيذي للشركة، بالشكر لستريبل على فترته مع الفريق، وقال: ”بداية أتوجه بالشكر للمدرب يورغن ستريبل على ما قدمه للفريق وللنادي خلال الفترة التي أمضاها معنا، وأتمنى له نيابة عن أسرة نادي الجزيرة كل التوفيق في مسيرته المهنية“.

وكان كايزر قد أشرف على تدريب فريق الجزيرة في بداية الموسم الماضي، ولم يتعرض معه الفريق لأي خسارة في المباريات التسعة التي قاد فيها فخر أبوظبي في الدوري، حيث حقق خمسة انتصارات وتعادل في أربع مباريات، قبل أن ينتقل لتدريب سبورتنغ لشبونة الذي توج معه بثنائية كأس البرتغال وكأس الدوري البرتغالي في نهاية الموسم الماضي، وقادهم للتأهل إلى مسابقة الدوري الأوربي بعد أن أنهى بطولة الدوري في المركز الثالث.

سعداء بعودة المدرب الهولندي مارسيل كايزر لقيادة الفريق الأول، خلفا لمواطنه يورغن ستريبل

كايزر، الذي توج مؤخرا بثنائية الكأس وكأس الرابطة مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي، سيقود تدريبات الفريق مباشرة. امنياتنا له وللفريق بالتوفيق في الفترة المقبلة من هذا الموسمhttps://t.co/Jgd58BN4wL pic.twitter.com/dkpybCpyM8 — نادي الجزيرة (@AlJazira_uae) October 13, 2019

وقال عايض مبخوت عن التعاقد مع كايزر: ”نحن سعداء باكتمال الاتفاق مع مارسيل وبعودته مجددًا لتدريب الفريق الأول بالنادي، هو مدرب فريق بإمكانيات فنية عالية كما أن معرفته للفريق وخبرته في البطولات المحلية والخارجية التي ينافس فيها الجزيرة خلال هذا الموسم ستكون عاملًا مساعدًا بالنسبة له وللاعبين، ونتمنى له التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة“.

من جهته، أعرب كايزر عن سعادته بالعودة مجددًا لنادي الجزيرة، وشدد: ”أنا سعيد جدًا بالعودة لدولة الإمارات وبالعودة لتدريب الجزيرة بشكل خاص، وأتعهد للجميع بأنني واللاعبين سنبذل أقصى جهد لتقديم مستويات مميزة في جميع البطولات التي نخوضها، وأتمنى أن ننجح في إمتاع المشجعين بكرة القدم التي سنقدمها وأن نحتفل معهم بالعديد من اللحظات الرائعة على مدار هذا الموسم“.

وأضاف الهولندي: ”أتطلع قدمًا لمقابلة جميع اللاعبين والعمل معهم مجددًا، وأنا واثق جدًا أننا سنبذل جهدًا مضاعفًا وسنقاتل بروح جماعية لتحقيق الأهداف الموضوعة للنادي في هذا الموسم“.