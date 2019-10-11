نادي الجزيرة الإماراتي ينهي تعاقده مع مدربه يورغن ستريبل

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي إنهاء عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم يورغن ستريبل، والاكتفاء بما قدمه مع الفريق في الفترة السابقة.

ولم يكشف نادي الجزيرة أسباب إنهاء التعاقد، ولكنه اكتفى بخبر الإنهاء.

وأصدر النادي بيانًا مقتضبًا قال فيه: ”تعلن شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم عن إنهاء تعاقدها مع مدرب الفريق الأول الهولندي يورغن ستريبل، وتتقدم الشركة بالشكر ليورغن على ما قدمه للفريق وتتمنى له كل التوفيق“.

تعلن شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم عن إنهاء تعاقدها مع مدرب الفريق الاول الهولندي يورغن ستريبل، وتتقدم الشركة بالشكر ليورغن على ما قدمه للفريق وتتمنى له كل التوفيق. pic.twitter.com/qx58shvaM1 — نادي الجزيرة (@AlJazira_uae) October 11, 2019

ويحتل الجزيرة المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات، متأخرًا بفارق خمس نقاط عن الشارقة حامل اللقب والمتصدر الحالي.

ويستعد الجزيرة لمواجهة الإسماعيلي المصري يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر الجاري، في دور الـ 16 لكأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال ”البطولة العربية“.

وستقام المباراة في تمام السابعة مساء على ملعب الإسماعيلية.

وأشارت تقارير صحفية إماراتية إلى أن الهولندي مارسيل كايزر سيعود لتدريب نادي الجزيرة خلفًا ليورغن ستريبل.

ورحل كايزر في 2018 عن نادي الجزيرة لتدريب سبورتنغ لشبونة البرتغالي.