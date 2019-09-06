العين يجتاز الجزيرة بثلاثية في كأس الخليج العربي الإماراتي (فيديو)

حقق فريق العين انتصارًا على مضيفه الجزيرة بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

وأحرز ثلاثية العين البرازيلي كايو كانيدو كريا (هدفين) وجمال معروف في الدقائق 40 و48 و94.

بذلك، ارتفع رصيد العين إلى 4 نقاط في الوصافة بفارق الأهداف خلف شباب الأهلي دبي المتصدر، بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 3 نقاط في المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى، خيم التعادل السلبي على مواجهة الظفرة وخورفكان، اليوم الجمعة، ضمن مباريات المجموعة الأولى بكأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

ولم ينجح مهاجمو الفريقين في ترجمة الفرص العديدة التي سنحت لهم خلال المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ورفع الظفرة رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، فيما حصد خورفكان نقطته الثانية في المجموعة التي يتصدرها شباب الأهلي دبي برصيد أربع نقاط.

وتضم المجموعة الأولى أندية شباب الأهلي دبي وخورفكان والظفرة والجزيرة والعين واتحاد كلباء والنصر.