أهداف مباراة الجزيرة والعين.. 3-0 للزعيم (فيديو)

تقدم كايو لاعب نادي العين بهدف في شباك الجزيرة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، في الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي.

وقابل كايو الكرة المرتدة من العارضة وأودعها في الشباك الخالية.

ومع بداية الشوط الثاني وضع كايو الهدف الثاني له ولفريقه من رأسية جميلة.

واختتم جمال معروف أهداف فريقه قبل صافرة الحكم.

https://twitter.com/dubaisportstv/status/1170032952551649284

يحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 3 نقاط من مباراتين، بينما يحتل العين المركز الخامس برصيد نقطة واحدة من مباراة واحدة.

وتضم المجموعة 7 فرق يتصدرها شباب الأهلي دبي برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثاني، ويحتل الظفرة المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الجزيرة، ثم العين وخورفكان برصيد نقطة واحدة، وأخيرًا اتحاد كلباء بلا نقاط.

ويتصدر فريق الوحدة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وخلفه بني ياس والوصل برصيد 3 نقاط، ثم عجمان صاحب المركز الرابع برصيد نقطتين، ثم حتا والفجيرة برصيد نقطة واحدة، ويبقى الشارقة بلا رصيد في المركز الأخير.

وشهد آخر لقاء بين الفريقين فوزًا ساحقًا للجزيرة بنتيجة 5/1 الذي تفوق ذهابًا وإيابًا بالدوري في الموسم، وكان آخر لقاء بينهما في الكأس قد فاز به العين بنتيجة 2/0 في أكتوبر 2018.