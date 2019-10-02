موعد مباراة العين ضد الشارقة في الدوري الإماراتي

سيخوض الشارقة والعين اختبارًا مبكرًا لطموحات المنافسة على لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم عند المواجهة المرتقبة بينهما على ملعب حامل اللقب، غدا الخميس.

وتوج الشارقة باللقب بعد موسم مفاجئ ومثالي، بينما العين هو الأكثر تتويجا برصيد 13 لقبًا، وهو بطل الموسم قبل الماضي لكنه أنهى موسم 2018-2019 في المركز الثالث بفارق 13 نقطة عن البطل.

وأظهر الشارقة والعين قوة كبيرة في بداية الموسم الجديد وفاز كل فريق في أول مباراتين ليملك كل منهما ست نقاط إضافة إلى شباب الأهلي دبي المتصدر بفارق الأهداف والذي يخوض مواجهة صعبة أيضًا في ضيافة الجزيرة الذي يحلم بالتتويج أيضًا بعد تدعيم صفوفه بقوة.

وقال إيفان ليكو مدرب العين: ”ندرك جيدًا أننا سنواجه فريقًا جيدًا ويمتلك نوعية مميزة من اللاعبين والمواجهة تمثل تحديًا مهمًا بالنسبة للفريقين.

”نعرف ما المطلوب عند اللعب في ضيافة الفريق المنافس وكلنا مستعدون للتحدي أمام حامل اللقب“.

وأضاف: ”فريقي يضم عناصر جيدة لديها إمكانات عالية وقدرات عائلة ورغبة حقيقية في تحقيق النتائج القوية. يقف إلى جانبنا جمهور رائع منحنا أمام الوصل في المباراة الماضي إحساسًا حقيقيًا وكأننا في ملعبنا وأقول لهم نحن ننتظركم يوم الخميس“.

وكانت مباراة الموسم الماضي في الشارقة شهدت إثارة كبيرة حتى النهاية حيث حوّل العين تأخره بهدف إلى تقدم 2-1 قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل قرب النهاية.

وقال عبد العزيز العنبري، مدرب الشارقة، الذي قاد مسيرة التتويج المفاجئة نحو اللقب: ”نحن مستعدون بشكل جيد. العين لم يحقق النتائج التي ترضي جماهيره الموسم الماضي لذا يدخل هذا الموسم بكل قوة“.

وأضاف: ”العمل الجماعي ما يميزنا وهو سبب نجاحنا الموسم الماضي. يمتلك العين حضورًا جيدًا في الجانبين الهجومي والدفاعي“.

وافتقد الشارقة المهاجم ويلتون سواريز إلى الوصل، حيث سجل هدفًا في الخسارة 3-1 أمام العين يوم الخميس الماضي، لكنه لا يزال يملك تشكيلة متجانسة مع استمرار معظم نجوم الموسم الماضي.

وقال إيجور كورونادو لاعب الشارقة: ”نعرف ما علينا فعله وسنقاتل لأننا نلعب على لقب الدوري وستكون مباراة كبيرة. العين فريق شرس وكبير في الدولة“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة العين والشارقة، غدا الخميس، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قنوات أبوظبي الرياضة، ودبي الرياضية، والشارقة الرياضية.