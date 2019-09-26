العين يكتسح الوصل بثلاثية ويطارد الشارقة على صدارة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

واصل فريق العين مطاردته للشارقة على قمة ترتيب الدوري الإماراتي لكرة القدم وتغلب على مضيفه الوصل بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثانية للمسابقة المحلية.

وأحرز ثلاثية العين، الياباني تسوكاسا شيوتاني وبندر محمد الأحبابي والتوغولي لابا كودجي في الدقائق 18 و61 و69، بينما جاء هدف الوصل الوحيد عبر البرازيلي ويلتون سواريز في الدقيقة 15.

بذلك، ارتفع رصيد العين إلى 6 نقاط في الوصافة بفارق الأهداف خلف الشارقة، بينما تجمد رصيد الوصل عند نقطة واحدة في المركز الثامن.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، فاز عجمان على ضيفه النصر بثلاثة أهداف لهدف، ليرتفع رصيد الأول إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الأخير عند نقطة في المركز التاسع.

وسجل ثلاثية عجمان، الغاني وليام أوسو وحسين عبدالرحمن والبرازيلي فاندر ساكرامينتو فييرا من ضربة جزاء في الدقائق 26 و71 و81، بينما جاء هدف النصر الوحيد عبر الهولندي براندلي كيواس في الدقيقة 23.