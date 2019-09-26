أهداف مباراة العين والوصل.. 3-1 للزعيم (فيديو)

أحرز ميلتون سواريز الهدف الأول لنادي الوصل في شباك ضيفه العين، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الثانية من الدوري الإماراتي.

ونجح سواريز في اللحاق بالكرة التي سقطت من أيدي حارس العين وأحرز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 16.

وتعادل العين مباشرة من تسديدة قوية عن طريق شيوتاني.

وفي الدقيقة 60 نجح بندر الأحبابي في إحراز هدف التقدم للعين من تسديدة صاروخية، ثم أضاف لابا كودجا الهدف الثالث بعده بدقيقتين.

افتتح العين الدوري بفوز صعب على اتحاد كلباء بنتيجة 3-2، بينما تعادل الوصل مع مضيفه النصر في ديربي مثير انتهى بدون أهداف.

وكان آخر لقاء بين الفريقين يوم 15 مايو الماضي، وفاز به العين بنتيجة 5-1 في الدوري، وقبلها فاز الوصل في كأس رئيس الدولة بنتيجة 5-3.