أهداف مباراة العين والوصل.. 3-1 للزعيم (فيديو)

أحرز ميلتون سواريز الهدف الأول لنادي الوصل في شباك ضيفه العين، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الثانية من الدوري الإماراتي.
ونجح سواريز في اللحاق بالكرة التي سقطت من أيدي حارس العين وأحرز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 16.
وتعادل العين مباشرة من تسديدة قوية عن طريق شيوتاني.
وفي الدقيقة 60 نجح بندر الأحبابي في إحراز هدف التقدم للعين من تسديدة صاروخية، ثم أضاف لابا كودجا الهدف الثالث بعده بدقيقتين.
#الوصل يتقدم على #العين بالهدف الأول..#ويلتون يتابع كرة مرتدة من #خالد_عيسى ويضعها في الشباك#الوصل_العين#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/6x98Hre9aW
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 26, 2019
"هكذا هي ردة فعل الزعماء"#العين يتعادل سريعاً بتسديدة #شيوتاني#الوصل_العين#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/F9zkPNjqmy
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 26, 2019
هدف "عيناوي" رائع..#بندر_الأحبابي يطلق قذيفة لا تصد ولا ترد في شباك #الوصل #الوصل_العين#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Wgp1ZrW5tY
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 26, 2019
#العين يسجل الثالث..
جملة متقنة بين #بندر_الأحبابي و #لابا تنتهي في شباك #الوصل#الوصل_العين#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/rjT0VqwSTX
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 26, 2019
افتتح العين الدوري بفوز صعب على اتحاد كلباء بنتيجة 3-2، بينما تعادل الوصل مع مضيفه النصر في ديربي مثير انتهى بدون أهداف.
وكان آخر لقاء بين الفريقين يوم 15 مايو الماضي، وفاز به العين بنتيجة 5-1 في الدوري، وقبلها فاز الوصل في كأس رئيس الدولة بنتيجة 5-3.