النصر الإماراتي يعفي مدربه زاناردي من منصبه

أعلن النصر المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم السبت، إعفاء مدربه البرازيلي كايو زاناردي من منصبه عقب جولتين من المسابقة.

وقال النادي عبر حسابه على تويتر: ”قررت شركة النصر لكرة القدم إعفاء البرازيلي كايو زاناردي من القيادة الفنية للفريق الأول. مثمنة جهوده خلال الفترة السابقة.

”قررت الشركة إسناد المهمة بشكل مؤقت إلى الهولندي يان فيرسلاين المدير الرياضي للشركة وذلك لحين التعاقد مع مدرب جديد خلال الفترة المقبلة“.

قرار|

شركة النصر لكرة القدم تقرر إعفاء البرازيلي كايو زاناردي من القيادة الفنية للفريق الأول، مثمنة جهوده خلال الفترة السابقة، وتسند المهمة بشكل مؤقت إلى الهولندي يان فيرسلاين المدير الرياضي للشركة، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة القادمة.#نادي_النصر pic.twitter.com/llH6jhgQzr — AL NASR FC (@ALNasrSC) September 28, 2019

وخسر النصر 3-1 أمام مستضيفه عجمان يوم الخميس الماضي ضمن الجولة الثانية للمسابقة ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة حصدها من التعادل السلبي على أرضه مع الوصل في الجولة الافتتاحية.

وسيقود المدرب الهولندي النصر أمام الظفرة في الجولة الثالثة من الدوري يوم الخميس المقبل.