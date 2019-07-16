نادي النصر الإماراتي يكشف عن صفقاته للموسم الجديد

كشفت شركة نادي النصر الإماراتي عن صفقات اللاعبين الجدد الذين تعاقدت معهم لتدعيم صفوف فريق كرة القدم، للموسم الجديد.

وأوضح النصر خلال حسابه على ”تويتر“، أنَّه تم التعاقد مع الإماراتيين حسين عبدالله قادمًا من العين، ويعقوب البلوشي من اتحاد كلباء، ولاعب الارتكاز مهند خميس من الفجيرة، وهزاع سالم من الوصل.

تعاقدات فريقنا الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2019 / 2020 ????#نادي_النصر pic.twitter.com/AauvG12XgA — AL NASR FC (@ALNasrSC) July 16, 2019

كما تم التعاقد مع اللاعبين الأجانب، التشيلي أستيبان بافيز لاعب نادي كولو كولو، والذي تم التعاقد معه مقابل 2.1 مليون دولار، والبرتغالي أنتونيو جوزيه كارفالو الملقب بـ“توزي“ لاعب فيتوريا غيمارتش، الذي سيشغل مركز صانع الألعاب، وبراندلي كواس لاعب منتخب كوراساو، والقادم من هيراكليس الهولندي.

كما نجح العميد في ضم 3 لاعبين في فئة المقيمين، وهم الثنائي البرازيلي غابرييل فالينتيني (19 عامًا) القادم من جوفينتود، ومواطنه غلوبير دوس سانتوس (19 عامًا) مدافع بوتافوغو، والتشادي محمد فوساري (19 عامًا) القادم من الاتحاد السعودي.