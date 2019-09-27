شباب الأهلي دبي يكتسح الفجيرة بخماسية ويرتقي لصدارة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

ارتقى فريق شباب الأهلي دبي، إلى صدارة ترتيب الدوري الإماراتي لكرة القدم، بعد أن اكتسح ضيفه الفجيرة بخمسة أهداف لهدف في الجولة الثانية للمسابقة المحلية.

تقدّم شباب الأهلي دبي بثنائية عن طريق المولدوفي لوفانور هنريقو دي سوسا ومحمد جمعة عيد في الدقيقتين 6 و16، بينما قلص الفجيرة النتيجة في الدقيقة 35 عبر حميد عباس.

وردّ شباب الأهلي دبي بثلاثة أهداف في شوط المباراة الثاني عبر ياسر سالم بالخطأ في مرماه، والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا ومحمد جابر في الدقائق 69 و73 و89.

#شباب_الأهلي_دبي في القمة..

يعود إلى استاد راشد بعد غياب بقوة ويسجل “خماسية” في مرمى #الفجيرة ويعتلي صدارة الترتيب

شاهد أهداف المباراة..#شباب_الأهلي_الفجيرة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/gngya8QggU — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 27, 2019

بهذا الفوز، ارتفع رصيد شباب الأهلي دبي إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد الفجيرة عند 3 نقاط في المركز السادس.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، تعادل خورفكان مع ضيفه حتا بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد الأول إلى نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف عن الأخير.