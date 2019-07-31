شباب الأهلي دبي يعلن رسميًا تعاقده مع السويسري ديفيد مارياني

أعلن نادي شباب الأهلي دبي رسميًا، تعاقده مع لاعب الوسط السويسري ديفيد مارياني، البالغ 28 عامًا، قادمًا من نادي لافسكي صوفيا البلغاري.

ولم تعلن الصفحة الرسمية للنادي الإماراتي تفاصيل أو مدة التعاقد.

مرحبا بلاعبنا الجديد السويسري ديفيد مارياني 28 سنة القادم من فريق لافسكي صوفيا البلغاري .. جماهير #شباب_الأهلي في انتظار ابداعاتك pic.twitter.com/Rwd15TQv6T — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) July 31, 2019

وكانت صحيفة ”كوتا سبورت“، البلغارية، قد ذكرت مؤخرًا أن نادي ليفيسكي صوفيا البلغاري، وافق على انتقال السويسري ديفيد مارياني إلى أحد أندية دوري الخليج العربي، خلال فترة الانتقالات الحالية، مقابل مليوني يورو، بينما سيحصل اللاعب على راتب سنوي يبلغ 1.5 مليون يورو.