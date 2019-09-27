كل ما تريد معرفته عن مباراة الجزيرة ضد الوحدة اليوم في الدوري الإماراتي

يخوض نادي الوحدة مباراة قوية ضد الجزيرة اليوم الجمعة في الجولة الثانية للدوري الإماراتي في صدام كروي مثير بين نجوم الفريقين الكبيرين.

وتقام اليوم الجمعة أيضًا مباراة بين شباب أهلي دبي والفجيرة في نفس الجولة، كما يلتقي خورفكان نظيره حتا.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي مواجهة الوحدة والجزيرة اليوم الجمعة في الدوري الإماراتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين الوحدة والجزيرة على ملعب ”آل نهيان“ في الساعة 21:15 مساء اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت فارس عوض.

وتقام مباراة شباب الأهلي دبي ضد الفجيرة في الساعة 18:30 وتنقل عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فهد عبد الرحمن، وتقام مباراة خورفكان ضد حتا في الساعة 18:30، وتنقل عبر قناة أبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلق أحمد الحوسني.

ترتيب الفريقين

يحتل الوحدة المركز الحادي عشر بلا نقاط بعدما خسر الفريق 0/1 أمام الفجيرة، ويحتل الجزيرة المركز الخامس برصيد 3 نقاط بعد الفوز بثنائية دون رد على الظفرة.

وفاز الوحدة في آخر لقاء جمعه بالجزيرة بنتيجة 1/3 يوم 2 مايو الماضي بالدوري.

أوراق الوحدة

يسعى الوحدة لتحقيق الفوز الأول مع مدربه الهولندي موريس شتاين، ويغيب عن الفريق أحمد راشد وحسين عباس وعبدالله أنور للإصابة.

وأكد موريس شتاين أن الجزيرة كتاب مفتوح خاصة أنه يعلم مدربه الهولندي يورغن ستريبل، موضحًا أنه يسعى لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

ويعتمد الوحدة على تشكيلته المتوقعة التي تضم الحارس محمد الشامسي وأمامه الرباعي حمدان الكمالي وعبدالله الرفاعي ومحمد برغش والحسين صالح للدفاع وخليل إبراهيم والكوري الجنوبي شانغ ريم والأوروغواياني نيكولاس ميليسي في خط الوسط.

ويلعب في الهجوم المخضرم إسماعيل مطر وجواره الإسباني كارليتوس لوبيز والأرجنتيني سباستيان تيغالي.

الجزيرة والقوة الضاربة

يحشد الجزيرة القوة الضاربة بقيادة مدربه الهولندي يورغن ستريبيل الذي يبحث عن مواصلة البداية القوية مع الفريق في وجود العديد من النجوم.

وقال ستريبيل إنه يتطلع لتحقيق الفوز الثاني على التوالي وحصد الانتصار على حساب الوحدة بخلاف المواجهة القوية أمام المدرب الهولندي موريس شتاين.

ويعتمد ستريبيل على تشكيلته التي تضم الحارس علي خصيف، وأمامه الرباعي محمد العطاس، والصربي ميلوس كوسانوفيتش، ومحمد فوزي، وسالم راشد للدفاع مع ثلاثي خط الوسط الجنوب أفريقي تيولاني سيريرو، وعمر عبدالرحمن ”عموري“، وعامر عبدالرحمن مع ثلاثي الهجوم البرازيلي ماركوس كينو، وخلفان مبارك، وعلي مبخوت.

وتحدث طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ عن ديربي العاصمة أبوظبي بين الوحدة والجزيرة، مؤكدًا أن المباراة قوية بطابع الديربي وإثارتها.

وأكد العشري أن الجزيرة فريق رائع يملك كتيبة من النجوم مثل كينو وعموري ومبخوت وخلفان وكلهم نجوم من الفئة الأولى، موضحًا أن الوحدة لديه دافع كبير لمصالحة جماهيره، بعد البداية السيئة عقب الخسارة أمام الفجيرة.