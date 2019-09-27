الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزيرة ضد الوحدة في الدوري الإماراتي

يلاقي نادي الوحدة الإماراتي منافسه الجزيرة اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وتقام المباراة الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، 19:15 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الجزيرة ضد الوحدة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

ويملك الجزيرة 3 نقاط في المركز الخامس، بعدما تغلب 2/0 على الظفرة في الجولة الأولى، في حين لا يملك الوحدة أي رصيد من النقاط، بعدما سقط 0/1 أمام الفجيرة في الجولة الأولى.

وأعرب المدرب الهولندي موريس شتاين، المدير الفني للوحدة، عن رضاه على أداء فريقه قبل مواجهة الجزيرة، وقال شتاين في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”راضٍ على الصورة الكلية التي ظهر بها الفريق أمام الفجيرة الأسبوع الماضي، لكن الحظ لم يكن بجانب فريقي في عدة مناسبات، والنتيجة لم تكن مرضية بالطبع“.

وأضاف ”بالتأكيد هناك أخطاء في المباراة الماضية، لكن الفريق عمل على تجنبها في الشوط الثاني، ولكن مرة أخرى الحظ لم يحالف الفريق، رغم تفوقنا في الشوط الثاني“.

وأردف ”الفريق تنتظره مباراة مهمة للغاية ضد خصم قوي معزز بلاعبين محليين ومحترفين أجانب على مستوى عالٍ، وعلى فريقي أن يضع كامل تركيزه للظفر بالثلاث نقاط“.

في حين أعلن يورغن ستريبل مدرب الجزيرة أن لاعبيه على أعلى قدر من الاستعداد والجاهزية لخوض لقاء الوحدة، وقال: ”الفوز في الجولة الماضية، فتح شهية الفريق للمزيد من الانتصارات“.

وأضاف ”نحن في أفضل حال بعد فوزنا في المباريات الثلاث الأخيرة، نأمل أن نتمكن من حصد النقاط الثلاث غدًا الجمعة أمام الوحدة“.

وتابع ”واجهنا كلًا من العين وشباب الأهلي في كأس الخليج العربي، لكننا نعتبر أن مباراتنا أمام الوحدة، التحدي الأكبر أمامنا حتى الآن“.

وواصل ”لا أعرف كيف ستؤثر خسارة فريق الوحدة الأسبوع الماضي على أداء لاعبيه غدًا، لكننا نعرف أسلوبهم في اللعب، سنركز على خطتنا ونلعب بتفانٍ وإخلاص لتحقيق أفضل النتائج“.