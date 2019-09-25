موعد مباراتي العين ضد الوصل.. والجزيرة ضد الوحدة في الدوري الإماراتي

سيخوض العين والجزيرة، أبرز المرشحين لحصد اللقب، اختبارين مبكرين في دوري المحترفين الإماراتي، عند مواجهة الوصل والوحدة، على الترتيب، خلال منافسات الجولة الثانية التي تنطلق، غدًا الخميس.

واحتاج العين إلى هدف في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع ليتفوق 3-2 على اتحاد كلباء يوم الجمعة، بينما افتتح الجزيرة المسابقة قبلها بيوم واحد بالانتصار 2-صفر على الظفرة بفضل هدف في نهاية كل شوط.

وسيجد العين نفسه في اختبار صعب عندما يلعب، غدًا الخميس، في ضيافة الوصل الذي استهل مشواره بالتعادل دون أهداف في ضيافة النصر رغم أنه ظهر بشكل قوي.

وقال إيفان ليكو، مدرب العين: ”قدم الوصل أداء جيدا في الجولة الأولى ورغم أفضليته انتهت المباراة دون أهداف.

”ثقتي كبيرة جدًا في قدرات لاعبي فريقي على تقديم الأداء القوي الذي يمكنهم من تحقيق نتيجة إيجابية“.

وأضاف المدرب الذي تولى منصبه في يونيو حزيران الماضي: ”يمتلك الوصل عددًا من اللاعبين أصحاب المهارة العالية ولديه خط دفاع جيد والمواجهة لن تكون سهلة بالتأكيد خصوصا وأنه أحد الفرق التي تعتمد على أسلوب اللعب الجماعي“.

وعادة ما تشهد مواجهات الفريقين كرة ممتعة وتسجيل الكثير من الأهداف وانتهت المواجهة الأخيرة بانتصار العين 5-1 بعدما سجل خمسة أهداف في 38 دقيقة بينما تفوق قبلها الوصل 5-3 في كأس الرئيس.

وقال خالد عيسى، حارس العين: ”مباريات العين والوصل دائمًا ما ترتبط بعوامل الإثارة والحماس على المدرجات ومواقع التواصل الاجتماعي“.

وأشاد لورينتيو ريجيكامب، مدرب الوصل، بمنافسه العين أيضًا لكنه أكد أن ناديه سيبذل قصارى جهده من أجل إسعاد المشجعين.

وقال مدرب الوصل: ”يمتلك العين فريقًا قويًا جدًا وعلينا أن نتحلى بالحذر. الوصل أيضًا لديه فريق قوي وسنسعى إلى تقديم مباراة قوية خاصة أننا على أرضنا“.

وسيفتتح الشارقة حامل اللقب مواجهات الجولة أمام اتحاد كلباء غدا، بينما يلعب في اليوم التالي شباب الأهلي دبي، الذي انتصر 3-صفر على حتا، مع الفجيرة.

وفي ختام منافسات الجولة يوم الجمعة يحل الجزيرة ضيفًا على الوحدة في مباراة قمة في أبوظبي.

وخسر الوحدة 1-صفر خارج أرضه أمام الفجيرة وسيحاول التعويض سريعًا أمام الفريق الذي أبرم صفقات ضخمة وضم عمر عبد الرحمن (عموري) نجم العين السابق.

موعد مباراة العين والوصل

تنطلق مباراة الفريقين، مساء غدٍ الخميس، على ملعب زعبيل بنادي الوصل، في تمام الساعة 19:15 بتوقيت القاهرة، 20:15 بتوقيت السعودية، 21:15 بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قنوات أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية.

موعد مباراة الجزيرة والوحدة

تنطلق مباراة الفريقين، مساء يوم الجمعة، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في تمام الساعة 19:15 بتوقيت القاهرة، 20:15 بتوقيت السعودية، 21:15 بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قنوات أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية.