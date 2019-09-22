الوصل الإماراتي يعلن إصابة لاعبه عبدالرحمن علي بقطع في الرباط الصليبي (صورة)

أعلن نادي الوصل الإماراتي، الأحد، إصابة لاعبه عبدالرحمن علي بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

وقال الوصل في بيان على حسابه في موقع ”تويتر“: ”شركة الوصل لكرة القدم تعلن عن إصابة مدافع الفريق الأول عبدالرحمن علي، بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، تستدعي إجراء عملية جراحية عاجلة، على أن يحدد الجهاز الطبي فترة غياب اللاعب عن الملاعب والبرنامج التأهيلي في وقت لاحق. تمنياتنا للاعب الإمبراطور بالشفاء العاجل“.

وتعرض عبدالرحمن علي، للإصابة في كرة مشتركة في مباراة الوصل ومستضيفه النصر يوم الجمعة، ضمن الجولة الأولى للدوري الإماراتي، وقد انتهت بالتعادل السلبي.

ويلاقي الوصل منافسه العين يوم 26 سبتمبر المقبل في الجولة الثانية من الدوري الإماراتي.