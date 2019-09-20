التعادل يحسم مباراة الوصل والنصر في قمة الدوري الإماراتي

حسم التعادل السلبي مباراة الوصل والنصر في قمة مباريات الجولة الأولى من الدوري الإماراتي للموسم الجديد 2019/2020، الجمعة.
وفشل لاعبو الفريقين في استغلال كافة الفرص المتاحة، ليحصد كل فريق نقطة واحدة.
وفي مباريات سابقة حقق العين فوزًا مثيرًا بنتيجة 3/2 على اتحاد كلباء، في حين سقط الوحدة 0/1 أمام الفجيرة.
وافتتحت المسابقة بفوز الجزيرة 2/0 على الظفرة، وشباب الأهلي دبي 3/0 على حتا، كما تغلب الشارقة حامل اللقب 2/0 على خورفكان، وتعادل بني ياس مع عجمان 2/2.
ويحتل النصر والوصل المركز الثامن بنقطة لكل منهما.