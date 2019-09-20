التعادل يحسم مباراة الوصل والنصر في قمة الدوري الإماراتي

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في مباريات سابقة حقق العين فوزًا مثيرًا بنتيجة 3/2 على اتحاد كلباء في حين سقط الوحدة 0/1 أمام الفجيرة.