العين الإماراتي يتعاقد رسميًا مع إدريس مزاوياني وعمر ياسين حتى 2022

أعلن نادي العين الإماراتي، تعاقده رسميًا مع لاعبي وسط الميدان الفرنسيين، عمر ياسين ”19 سنة“ وإدريس مزاوياني ”19 سنة“، لمدة 3 مواسم، وذلك لقيدهما ضمن فئة ”المقيمين“، بعد أن أصبحا لاعبين حرين.

وقال محمد عبيد حماد، مشرف الفريق الأول لكرة القدم والرديف، إن المكاسب المرجوة من القرار التاريخي بمشاركة المواليد والمقيمين في المسابقات الرسمية لا تقتصر على الجوانب الفنية فحسب بل هناك فوائد استثمارية وتسويقية، فضلًا عن تعزيز روح الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء، ونتمنى التوفيق للاعبين المميزين عمر وإدريس مع زملائهم بقائمة الفريق.

وأضاف:“العمل مستمر لتعزيز صفوف الفريق بعناصر أخرى قبل إغلاق باب فترة الانتقالات الصيفية في بعض المراكز التي يحتاجها الفريق بناءً على رؤية المدرب بالتوافق مع اللجنة الفنية للاحتراف“.

وحول السبب في تأخير الإعلان عن اكتمال صفقة انتقال اللاعبين الفرنسيين للعين، قال:“المؤكد أن الإعلان عن أي صفقة لا ينبغي أن يتم إلا بعد اكتمال جميع الإجراءات، والمراسلات التي أجراها النادي خلال الفترة الماضية مع الاتحادات المحلية التي ارتبط بها كلا اللاعبين، عن طريق اتحاد الكرة الإماراتي، كانت سببًا في تأجيل موعد الإعلان، وبعد أن اكتملت الإجراءات الخاصة بقيدهما تم الإعلان مباشرة عن التعاقد معهما“.

العين يتعاقد مع الفرنسيين مزاوياني وياسين لغاية 2022 ✍️???? حماد: التأخير في الإعلان عن صفقة الفرنسيين بسبب الإجراءات مستمرون في التعاقدات حتى إغلاق باب الانتقالات مزاوياني: لا سقف لطموحاتي مع "الزعيم العالمي" ياسين: فخور بانتمائي للعين ????| https://t.co/658geJ3QZT #نادي_العين pic.twitter.com/ChovOwCSZu — Al Ain FC (@alainfcae) September 1, 2019

وبدورهما أعرب اللاعبان عن سعادتهما وفخرهما واعتزازهما بالانضمام إلى صفوف ”الزعيم“ أحد أفضل الأندية على مستوى قارة آسيا والوطن العربي، مؤكدين أن سمعة العين النادي الكبير حاضرة دائمًا بين الكبار، بدليل ظهوره المشرف في الدفاع عن اسم وسمعة كرة القدم الآسيوية والعربية على حد سواء خلال مشواره المونديالي بكأس العالم للأندية الإمارات 2018.

وأكد لاعب متوسط الميدان، عمر ياسين، أنه من المتابعين لفريق نادي العين وعلى معرفة جيدة بتاريخ النادي وعدد من اللاعبين الذين دافعوا عن شعار النادي عبر تاريخه المدجج بالإنجازات المحلية، والإقليمية، والقارية، والعالمية، ومن ضمنهم أسامواه جيان، وعبيدي بيليه، ودانيلو اسبريلا، وجيريس كيمبو.

وقال إدريس مزاوياني، تعرفت على نادي العين فعليًا عندما انتقل إليه مواطني الفرنسي جيريس كيمبو، موضحًا:“أنا وكيمبو من منطقة واحدة في فرنسا وعندما انتقل إلى هنا بدأت كغيري من أبناء المنطقة في متابعة أخبار النادي ومشاهدة عدد من المباريات، لذلك أشعر بسعادة كبيرة جدًا بعد انضمامي إلى العين ولا سقف لطموحاتي مع هذا النادي الكبير“.