العين الإماراتي ينضم رسميًا إلى قائمة الفرق في لعبة ”فيفا 20“

أعلن نادي العين الإماراتي انضمامه رسميًا إلى قائمة الفرق في لعبة ”فيفا 2020″، يوم الأحد.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر: ”رسميًا نادي العين ينضم إلى قائمة فرق #فيفا20، اطلبوها مسبقًا الآن وابدأوا اللعب بالزعيم العيناوي من 24 سبتمر 2019“.

وكشفت شركة EA البريطانية مؤخرًا عن ميزات نسخة فيفا FIFA 20 الجديدة لأجهزة إكس بوكس وبلاي ستيشن وغيرها من المنصات، وذكرت الشركة المطورة أن اللعبة سيتم إطلاقها في 27 سبتمبر/أيلول المقبل.

تتميز النسخة الجديدة بالكثير من التحسينات، خصوصًا بعد الانتقادات التي طالت اللعبة في النسخة السابقة؛ بسبب إجراء تحديثات جزئية فقط.

ووفق ما قالته الشركة المنتجة، فإن أبرز التحديثات التي طالت اللعبة هو نظام Volta الجديد الذي يعيد متعة اللعب في الشوارع للتعبير عن مهارات وأسلوب اللاعب.

وسيتمكن المستخدمون من تخصيص اللاعب وإمكانية اختيار المواقع، مثل نفق في أمستردام أو ملعب صغير في مدينة لندن، وتسمح اللعبة بمشاركة 3 ضد 3 أو 4 ضد 4 أو 5 ضد 5.

وذكرت EA أن اللعبة ستتوفر بإصدارين، الأول Champions والثاني Ultimate Edition لإمكانية اللعب قبل ثلاثة أيام من إطلاق اللعبة حول العالم، في 27 سبتمبر/أيلول.