نادي الشارقة الإماراتي يجدد عقد حارسه عادل الحوسني حتى 2023

أعلن نادي الشارقة الإماراتي، يوم السبت، تجديد عقد عادل الحوسني حارس مرمى فريق كرة القدم الأول بالنادي حتى عام 2023.

ووفقًا لبيان منشور على صفحة النادي الرسمية بموقع ”تويتر“: ”بحضور رئيس شركة كرة القدم محسن مصبح ومدير الفريق عبدالعزيز محمد، عادل الحوسني يجدد الولاء حارسا لعرين الملك حتى 2023“.

بحضور رئيس شركة كرة القدم محسن مصبح ومدير الفريق عبدالعزيز محمد، (الأمين) عادل الحوسني يجدد الولاء حارساً لعرين الملك حتى 2023 pic.twitter.com/DrpYcEpWkN — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) August 24, 2019

وعقب التوقيع، قال الحارس: ”بلا شك تجديد التعاقد مع الملك يعني لي الكثير ويوفر لي الاستقرار والراحة النفسية لمواصلة المسيرة مع هذا النادي العريق، بدعم ومساندة زملائي اللاعبين والجهازين الفني والإداري“.

والحوسني (30 عاما) هو أحد أبرز حراس المرمى في دوري الخليج العربي الإماراتي، وبدأ مسيرته مع نادي الوحدة قبل أن ينتقل للشارقة عام 2017.