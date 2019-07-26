نادي الشارقة الإماراتي يتفوق على الهلال السعودي ويتعاقد مع ريكاردو غوميز

نجح نادي الشارقة الإماراتي في التعاقد مع ريكاردو غوميز، مهاجم منتخب الرأس الأخضر، وأحد هدافي الدوري الصربي قادمًا من نادي بارتيزان الصربي.

وأعلن نادي الشارقة بطل الدوري الإماراتي تعاقده رسميًا مع مهاجم الرأس الأخضر، بعد منافسة قوية مع الهلال السعودي، الذي كان قريبًا بشكل كبير من غوميز.

الشارقة يظفر بخدمات ريكاردو جوميز، مهاجم منتخب الرأس الأخضر، وأحد هدافي الدوري الصربي وهداف دوري الدرجة الأولى بالبرتغال سابقاً، قادماً من نادي بارتيزان الصربي. pic.twitter.com/hduIqNnImk — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) July 26, 2019

يذكر أن ريكاردو غوميز سجل 20 هدفًا في 36 مباراة بالدوري الصربي الموسم الماضي، وفاز بكأس صربيا مع ناديه.

ولعب غوميز 49 مباراة في الدوري الصربي وكأس صربيا وتصفيات الدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي، سجل فيها 26 هدفًا وصنع 4 لزملائه.

وتصل القيمة السوقية للاعب في الوقت الحالي 3 ملايين يورو، بعد أن كانت العام الماضي 750 ألفًا فقط.

وحصل غوميز على لقب هداف دوري الدرجة الثانية البرتغالي موسم 2017-2018، فقد لعب وقتها 36 مباراة سجل فيها 22 هدفًا وصنع 7 أخرى.